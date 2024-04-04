Kül Masalı Gülcan karakterini Goncagül Sunar oynuyor

04 Nisan 2024 09:36 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 10:00

Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu'nun başrollerinde yer aldığı Kül Masalı'nın seyircileri tarafından oyuncu kadrosu araştırılıyor. Sevilerek takip edilen diziye yeni katılan Gülcan karakterinin kimin tarafından oynandığı merak ediliyor. Gülcan karakterini Goncagül Sunar oynuyor. Detaylar, haberimizdedir.

GONCAGÜL SUNAR KİMDİR?

Goncagül Sunar 17 Eylül 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1992 yılında yayınlanan "Mahallenin Muhtarları" adlı dizide "Goncagül" karakterini canlandırdı. İlk oyunculuk deneyiminin ardından Goncagül Sunar "Filler ve Çimen", "Abuzer Kadayıf", "Asmalı Konak", "Çemberimde Gül Oya" ve "Leyla ile Mecnun" gibi yapımlarda rol aldı. Televizyon ve sinemanın yanı sıra tiyatro ve şarkı da söyleyen Goncagül Sunar 2019 yılında "En Uzak Yakın" adlı ilk müzik albümünü çıkardı.

GONCAGÜL SUNAR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Goncagül Sunar 1992 yılından beri oyunculuk yapmaktadır. Sanatçının oynadığı bazı diziler ise şöyle:

Mahallenin Muhtarları

Küçük Bey

Günaydın İstanbul Kardeş

Filler ve Çimen

Abuzer Kadayıf

Asmalı Konak

Çemberimde Gül Oya

Güz Yangını

Fırtına

Tatlı İntikam

Issız Adam

Gökten Üç Elma Düştü

Yol Arkadaşım

Leyla ile Mecnun

Umutsuz Ev Kadınları

Muhteşem Yüzyıl

Üç Kuruş

Vermem Seni Ellere

Yıldızlar Bana Uzak

Kül Masalı