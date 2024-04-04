Kül Masalı Gülcan karakterini Goncagül Sunar oynuyor
TRT ekranlarında yayınlanan Kül Masalı dizisi yayınlandığı günden beri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizinin seyircileri ise yeni katılan Gülcan karakterini kimin oynadığını araştırıyor. İşte, detaylar...
Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu'nun başrollerinde yer aldığı Kül Masalı'nın seyircileri tarafından oyuncu kadrosu araştırılıyor. Sevilerek takip edilen diziye yeni katılan Gülcan karakterinin kimin tarafından oynandığı merak ediliyor. Gülcan karakterini Goncagül Sunar oynuyor. Detaylar, haberimizdedir.
GONCAGÜL SUNAR KİMDİR?
Goncagül Sunar 17 Eylül 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1992 yılında yayınlanan "Mahallenin Muhtarları" adlı dizide "Goncagül" karakterini canlandırdı. İlk oyunculuk deneyiminin ardından Goncagül Sunar "Filler ve Çimen", "Abuzer Kadayıf", "Asmalı Konak", "Çemberimde Gül Oya" ve "Leyla ile Mecnun" gibi yapımlarda rol aldı. Televizyon ve sinemanın yanı sıra tiyatro ve şarkı da söyleyen Goncagül Sunar 2019 yılında "En Uzak Yakın" adlı ilk müzik albümünü çıkardı.
GONCAGÜL SUNAR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Goncagül Sunar 1992 yılından beri oyunculuk yapmaktadır. Sanatçının oynadığı bazı diziler ise şöyle:
Mahallenin Muhtarları
Küçük Bey
Günaydın İstanbul Kardeş
Filler ve Çimen
Abuzer Kadayıf
Asmalı Konak
Çemberimde Gül Oya
Güz Yangını
Fırtına
Tatlı İntikam
Issız Adam
Gökten Üç Elma Düştü
Yol Arkadaşım
Leyla ile Mecnun
Umutsuz Ev Kadınları
Muhteşem Yüzyıl
Üç Kuruş
Vermem Seni Ellere
Yıldızlar Bana Uzak
Kül Masalı