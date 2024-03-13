Kuruluş Osman bugün 20.00’da yeni bölümü ile yayınlanacak
ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Arama motorlarında ise bu akşam Kuruluş Osman var mı, yok mu soruları araştırıldı. Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin yayın saati…
Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyiciyi ekranlara kilitleyen Kuruluş Osman dizisinin bugün yeni bölüm yayınlayıp yayınlamayacağı merak konusu olurken bugün var mı sorusu da gündemde yer aldı. İşte 13 Mart ATV yayın akışı!
BUGÜN KURULUŞ OSMAN VAR MI?
Kuruluş Osman dizisi bu akşam ATV yayın akışında yer alıyor. Buna göre dizi 13 Mart akşamı ATV ekranlarında yayınlanacak.
KURULUŞ OSMAN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
ATV ekranlarının sevilen dizileri arasında yer alan Kuruluş Osman dizisi 20.00’da izleyici ile buluşacak.
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI
Dizide yer alan isimler şöyle:
Burak Özçivit,Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Emre Basalak, Özge Törer, Buse Arslan Akdeniz, Açelya Özcan, Yiğit Uçan, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Celal Al, Tolga Akkaya, Atilla Güzel, Yeşim Ceren Bozoğlu, Erkan Avcı, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Seray Kaya, Emin Gürsoy, Kanbolat Görkem Arslan.
13 MART ATV YAYIN AKIŞINDA NELER VAR?
06:18 | Hikayelerle 40 Hadis
06:20 | Mevlid ve Süleyman Çelebi
06:50 | Kuruluş Osman
08:00 | Kahvaltı Haberleri
10:00 | Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 | ATV Gün Ortası
14:00 | Mutfak Bahane
16:00 | Esra Erol’da
18:45 | ATV Ana Haber
19:05 | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
19:58 | Hikayelerle 40 Hadis
20:00 | Kuruluş Osman
00:20 | Ateş Kuşları
02:43 | Hikayelerle 40 Hadis
02:45 | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur