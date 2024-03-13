Kuruluş Osman bugün 20.00’da yeni bölümü ile yayınlanacak

13 Mart 2024 18:20 - Güncelleme : 13 Mart 2024 18:21

Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyiciyi ekranlara kilitleyen Kuruluş Osman dizisinin bugün yeni bölüm yayınlayıp yayınlamayacağı merak konusu olurken bugün var mı sorusu da gündemde yer aldı. İşte 13 Mart ATV yayın akışı!

BUGÜN KURULUŞ OSMAN VAR MI?

Kuruluş Osman dizisi bu akşam ATV yayın akışında yer alıyor. Buna göre dizi 13 Mart akşamı ATV ekranlarında yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

ATV ekranlarının sevilen dizileri arasında yer alan Kuruluş Osman dizisi 20.00’da izleyici ile buluşacak.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Dizide yer alan isimler şöyle:

Burak Özçivit,Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Emre Basalak, Özge Törer, Buse Arslan Akdeniz, Açelya Özcan, Yiğit Uçan, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Celal Al, Tolga Akkaya, Atilla Güzel, Yeşim Ceren Bozoğlu, Erkan Avcı, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Seray Kaya, Emin Gürsoy, Kanbolat Görkem Arslan.

13 MART ATV YAYIN AKIŞINDA NELER VAR?

06:18 | Hikayelerle 40 Hadis

06:20 | Mevlid ve Süleyman Çelebi

06:50 | Kuruluş Osman

08:00 | Kahvaltı Haberleri

10:00 | Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 | ATV Gün Ortası

14:00 | Mutfak Bahane

16:00 | Esra Erol’da

18:45 | ATV Ana Haber

19:05 | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

19:58 | Hikayelerle 40 Hadis

20:00 | Kuruluş Osman

00:20 | Ateş Kuşları

02:43 | Hikayelerle 40 Hadis

02:45 | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur