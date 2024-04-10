Kuruluş Osman dizisi bayram tatili nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak

10 Nisan 2024 13:38 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 13:52

Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Emre Bey'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin 10 Nisan Salı akşamı yeni bölümünün var mı yok mu olduğu araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMÜ 10 NİSAN AKŞAMI VAR MI?

Bayram tatili nedeniyle birçok dizi ekranlara ara verdi. Bu diziler arasında Kuruluş Osman da yer aldı. Dizinin yeni bölümü 10 Nisan akşamı yayınlanmayacak.

10 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Örümcek Adam: Eve Dönüş - Yabancı Sinema

22.40 Gerçek Kahraman - Yabancı Sinema