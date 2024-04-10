10 Nisan 2024 13:38 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 13:52
Kuruluş Osman dizisi bayram tatili nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak
ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin bu akşam var mı, yok mu olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ayrıca izleyiciler 10 Nisan akşamı dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını da araştırıyor. İşte, detaylar...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Emre Bey'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin 10 Nisan Salı akşamı yeni bölümünün var mı yok mu olduğu araştırılıyor. Detaylar haberimizde...
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMÜ 10 NİSAN AKŞAMI VAR MI?
Bayram tatili nedeniyle birçok dizi ekranlara ara verdi. Bu diziler arasında Kuruluş Osman da yer aldı. Dizinin yeni bölümü 10 Nisan akşamı yayınlanmayacak.
10 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol'da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Örümcek Adam: Eve Dönüş - Yabancı Sinema
22.40 Gerçek Kahraman - Yabancı Sinema
Kaynak: TGRT Haber