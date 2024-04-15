Kurumlar Vergisi her yıl 4 defa, her 3 ayda bir olmak üzere ödenir

15 Nisan 2024 12:00 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 12:01

Kurumlar Vergisi, işletmelerin kazançları üzerinden devlete ödediği vergidir. Vergi mükellefleri için vergi ödeme süreleri oldukça önemlidir. Peki, kurumlar vergisi ne zaman ödenir?

KURUMLAR VERGİSİ YILDA KAÇ KEZ VERİLİR?

Kurumlar vergisi her yıl içerisinde 4 defa, her 3 ayda bir olmak üzere geçici vergi öder. Ödenen toplam geçici vergiler, mükellefin yıl sonunda ödeyeceği kurumlar vergisinden gider olarak düşülür.

KURUMLAR VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR 2024?

2024 yılı mevzuata göre, kurumlar vergisi Mart ve Temmuz aylarının son günlerinde ödenmelidir. Yıllık kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın son günü akşamına kadar verilir. Beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir. Bu nedenle 2024 yılında kurumlar vergisi Mart ve Temmuz aylarında ödenmelidir.