17 Mart 2024 21:25 - Güncelleme : 17 Mart 2024 21:27

Kuşluk vakti, güneşin doğuşundan kırk beş dakika sonrasında başlar ve öğle vaktinden 20 dakika kadar önce sona erer. İslam dinine göre bu zaman diliminde kuşluk ya da duha namazı kılınması tavsiye edilir. Peki, kuşluk vakti nedir? Saat kaçta? İşte detaylar...

KUŞLUK VAKTİ NEDİR? SAAT KAÇTA?

Kuşluk vakti, güneşin doğuşundan kırkbeş dakika sonrasında başlayıp, öğle vaktinden 20 dakika kadar önce sona eren bir zaman dilimidir. Arapça karşılığı "duha" olan kuşluk vakti, İslam dininde önemli bir yer tutar. Ancak bu vaktin güneşin doğuşundan hemen sonra değil, bir süre sonra başladığı unutulmamalıdır.

KUŞLUK VAKTİ VE ÖNEMİ

Kuşluk vakti, sabah ile öğle vakti arasındaki zaman dilimini ifade eder. Bu zaman diliminde kuşluk ya da duha namazı kılınması dinen tavsiye edilir. Kuşluk namazı, güneşin doğuşundan önce ve öğle namazından önce kılınır. Bu namaz, kişinin gününün bereketlenmesi, dua etmesi ve Allah'a yakınlaşması için önemlidir.

KUŞLUK VAKTİNDE YAPILAN KAHVALTI

Kuşluk vakti, aynı zamanda öğle vaktine yakın bir zamanda yapılan kahvaltı anlamına gelir. Kuşluk kahvaltısı olarak da bilinen bu öğün, hafif yemeklerden oluşur. İslam kültüründe, kuşluk vaktinde yapılan bu kahvaltı da bir ibadet olarak kabul edilir. Ayrıca, kuşluk kahvaltısı İngilizcede "brunch" olarak adlandırılır ve günün erken saatlerinde yapılan kahvaltıdan farklı bir ritüel olarak değerlendirilir.