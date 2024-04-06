Kütahya'da MHP'nin itirazı üzerine oylar tekrar sayılacak

06 Nisan 2024 16:00 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 16:18

Kütahya ‘değişim’ dedi! Eyüp Kahveci yeni belediye başkanı oldu

Kütahya ‘değişim’ dedi! Eyüp Kahveci yeni belediye başkanı oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kütahya'da oyların tekrardan sayılmasına karar verdi. Kararın ardından vatandaşlar oyların neden yeniden sayılacağını araştırmaya başladı. Kütahya MHP İl Başkanlığı tarafından yerel seçim sonuçlarına itiraz edildiği için oylar tekrar sayılacak. İşte, detaylar...

KÜTAHYA'DA OYLAR NEDEN TEKRAR SAYILACAK?

Kütahya'da CHP adayı Eyüp Kahveci yüzde 29,69 oy oranı ile belediye başkanlığı seçimini kazanmıştı. MHP adayı Alim Işık ise yüzde 29,26 oy alarak ikinci olmuştu. AK Parti adayı Kamil Saraçoğlu ise yüzde 27,71 oy almıştı.

Kütahya MHP İl Başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz ederek 549 sandıktaki tüm oyların yeniden sayımını veya belediye seçiminin iptalini talep etmişti.

İtiraz sürecini değerlendiren YSK tarafından geçersoyların yeniden sayılmasına karar verildi.