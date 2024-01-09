Leonardo Bonucci kimdir? Bonucci nereli, kaç yaşında? Bonucci hangi mevkide oynuyor?

09 Ocak 2024 20:28 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 02:01

Çıkan transfer haberleri sonrasında Leonardo Bonucci arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başladı.

Bonucci İtalya'nın en ünlü savunma oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Peki Leonardo Bonucci kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

LEONARDO BONUCCI KİMDİR?

Leonardo Bonucci, 1 Mayıs 1987 yılında İtalya'nın Viterbo şehrinde doğdu. Bonucci, stoper mevkiinde oynayan İtalyan millî futbolcudur.

Leonardo Bonucci, şu anda Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin'de forma giymektedir.

Tarihin en iyi defans oyuncularından biri olarak kabul edilen İtalyan savunmacı, tekniği, topla oynama becerileri ve mücadelesiyle tanınmaktadır.

Kariyerine 2005 senesinde Inter'de başlayan Leonardo Bonucci, daha sonra Treviso ve Pisa'da kiralık olarak forma giydi. 2009 yılında Bari'ye transfer olan İtalyan stoper burada gösterdiği etkili performans ile Juventus'un dikkatini çekti.

Ertesi sezon Juventus'a transfer olan Bonucci, savunma hattının en önemli parçalarından biri haline geldi ve kendini en iyi savunma oyuncularından biri olarak kabul ettirdi.

2012-2017 yılları arasında Juventus ile üst üste altı Serie A şampiyonluğu kazandı ve 2015 ve 2017'de iki UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynadı.

2017 senesinde Milan'a transfer oldu ve burada geçirdiği bir sezonun ardından Juventus'a geri dönerek üst üste iki lig şampiyonluğu daha elde etti.

Leonardo Bonucci, 120'den fazla kez İtalya millî takım formasını terletti.

Bonucci gösterdiği üst düzey performansıyla birçok bireysel ödül kazandı.

Bonucci, 2013-2014 ve 2017-2018 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun kadrosuna seçildi ve dört kez Serie A'da Yılın Takımı'nda kendine yer buldu.

2016 senesinde Serie A'da Yılın Futbolcusu seçildi.

Kariyeri boyunca 610 maça çıkan Bonucci 45 gol attı.