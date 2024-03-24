Levent İnanır'ın hayatı ve biyografisi
Yaptığı açıklama ile gündeme gelen Levent İnanır'ın kim olduğu merak edilenler arasında yer aldı. 16 Şubat 1962 yılında dünyaya gelen isim hakkında Kadir İnanır'ın nesi olduğu da araştırılıyor. Levent İnanır, Kadir İnanır'ın yeğenidir İşte bilgiler...
Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yaptığı açıklama ile gündeme gelen Levent İnanır hakkında merak edilenler nereli ve kaç yaşında olduğu oldu. Levent İnanır oyuncu ve yönetmendir. Hayatına dair detaylar...
LEVENT İNANIR KİMDİR?
Levent İnanır 16 Şubat 1962 tarihinde Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. Gerçek adı Levent Arıca olan ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın yeğenidir. Soner Arıca ve Erdoğan Arıca'nın ise kardeşidir. İnanır Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Sinema hayatına ise 1973 yılında 'Çocuk Yıldız' olarak başlamıştır. 'Sürü' filmi ile adını duyuran İnanır, ilk profesyonel oyunculuğunu ise 1975 yılında yapmıştır. Son yıllarda ise 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde Basri karakteri ile gündeme gelmiştir. Ünlü oyuncu aynı zamanda kendi filmini de yazıp yönetmiştir.
LEVENT İNANIR NERELİ?
Ünlü yönetmen ve oyuncu Levent İnanır aslen Orduludur.
LEVENT İNANIR'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER NELER?
Ünlü oyuncunun rol aldığı diziler ve filmler şöyle:
- 1975: Baldız
- 1975: Köprü
- 1976: Taksi Şoförü
- 1976: Yarınsız Adam
- 1977: Kan
- 1978: Sürü
- 1979: Bekçiler Kralı
- 1980: Gerzek Şaban
- 1985: Körebe
- 1989: Ben De Yaşıyorum
- 1990: Eskici ve Oğulları1991: Ah Gardaşım
- 1991: Günbatımı
- 1992: Aysarının Zilleri
- 1992: Günlerden Pazar
- 1992: Savcı
- 1993: Aşk Ve Aşk
- 1993: Ayça Seni Seviyoruz
- 1993: Balkan Balkan
- 1993: Köstekli Saat
- 1995: Aşık Oldum
- 1995: Özlem...Düne, Bugüne, Yarına
- 1995: Sen Başkasın
- 1996: Çıkmaz Yol
- 1996: Drejan
- 1996: Hüzün Çiçeği
- 1997: Acı Günler
- 1997: Fırat
- 1997: İlişkiler
- 1997: Kapak
- 1997: Kaside-i Bürde Şairi / Kaab Bin Züheyr
- 1998: Erguvan Yılları
- 1998: Marziye
- 1999: Sır
- 2000: Arabacı
- 2000: Çember
- 2000: İmparator
- 2000: Üvey Baba
- 2001: Dava / Doz
- 2002: Emanet
- 2004: Fırtına Hayatlar
- 2004: Harput Güneşi
- 2005: Sevda Tepesi
- 2006: Hacı
- 2006: Kod Adı
- 2006: Küçük Hanımefendi
- 2007: Kuzey Rüzgârı
- 2008: Memur Muzaffer
- 2008: Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz
- 2009: Cadde Hikayeleri
- 2010: Hanımeli Sokağı
- 2012: Ateşteki Kağıtlar
- 2013: Karayel Poyraz
- 2013: Şipşak Anadolu
- 2013: Vay Başıma Gelenler
- 2014: Kanunsuzlar
- 2016: Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- 2016: Girdap
- 2017: Söz
- 2018: Hadi Ya
- 2018: Söz Vermiştin
- 2018: Tut Yüreğimden Anne
LEVENT İNANIR'IN YÖNETTİĞİ FİLMLER NELER?
Levent İnanır 2015 yılında 'Karayel Poyraz' adlı filmin senaryosunu yazmış ve yönetmiştir.