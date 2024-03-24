Levent İnanır'ın hayatı ve biyografisi

24 Mart 2024 17:07 - Güncelleme : 24 Mart 2024 17:27

Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yaptığı açıklama ile gündeme gelen Levent İnanır hakkında merak edilenler nereli ve kaç yaşında olduğu oldu. Levent İnanır oyuncu ve yönetmendir. Hayatına dair detaylar...

LEVENT İNANIR KİMDİR?

Levent İnanır 16 Şubat 1962 tarihinde Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. Gerçek adı Levent Arıca olan ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın yeğenidir. Soner Arıca ve Erdoğan Arıca'nın ise kardeşidir. İnanır Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Sinema hayatına ise 1973 yılında 'Çocuk Yıldız' olarak başlamıştır. 'Sürü' filmi ile adını duyuran İnanır, ilk profesyonel oyunculuğunu ise 1975 yılında yapmıştır. Son yıllarda ise 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde Basri karakteri ile gündeme gelmiştir. Ünlü oyuncu aynı zamanda kendi filmini de yazıp yönetmiştir.

LEVENT İNANIR NERELİ?

Ünlü yönetmen ve oyuncu Levent İnanır aslen Orduludur.

LEVENT İNANIR'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER NELER?

Ünlü oyuncunun rol aldığı diziler ve filmler şöyle:

1975: Baldız

1975: Köprü

1976: Taksi Şoförü

1976: Yarınsız Adam

1977: Kan

1978: Sürü

1979: Bekçiler Kralı

1980: Gerzek Şaban

1985: Körebe

1989: Ben De Yaşıyorum

1990: Eskici ve Oğulları1991: Ah Gardaşım

1991: Günbatımı

1992: Aysarının Zilleri

1992: Günlerden Pazar

1992: Savcı

1993: Aşk Ve Aşk

1993: Ayça Seni Seviyoruz

1993: Balkan Balkan

1993: Köstekli Saat

1995: Aşık Oldum

1995: Özlem...Düne, Bugüne, Yarına

1995: Sen Başkasın

1996: Çıkmaz Yol

1996: Drejan

1996: Hüzün Çiçeği

1997: Acı Günler

1997: Fırat

1997: İlişkiler

1997: Kapak

1997: Kaside-i Bürde Şairi / Kaab Bin Züheyr

1998: Erguvan Yılları

1998: Marziye

1999: Sır

2000: Arabacı

2000: Çember

2000: İmparator

2000: Üvey Baba

2001: Dava / Doz

2002: Emanet

2004: Fırtına Hayatlar

2004: Harput Güneşi

2005: Sevda Tepesi

2006: Hacı

2006: Kod Adı

2006: Küçük Hanımefendi

2007: Kuzey Rüzgârı

2008: Memur Muzaffer

2008: Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

2009: Cadde Hikayeleri

2010: Hanımeli Sokağı

2012: Ateşteki Kağıtlar

2013: Karayel Poyraz

2013: Şipşak Anadolu

2013: Vay Başıma Gelenler

2014: Kanunsuzlar

2016: Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2016: Girdap

2017: Söz

2018: Hadi Ya

2018: Söz Vermiştin

2018: Tut Yüreğimden Anne

LEVENT İNANIR'IN YÖNETTİĞİ FİLMLER NELER?

Levent İnanır 2015 yılında 'Karayel Poyraz' adlı filmin senaryosunu yazmış ve yönetmiştir.