Levo kimdir? Yayıncı Levent Balım hayatı ve biyografisi

31 Mart 2024 18:53 - Güncelleme : 31 Mart 2024 19:04

Gündemde yer alan isimlerden biri olan "Levo" lakaplı Levent Balım'ın hayatı ve kariyeri insanlar tarafından araştırılıyor. Levent Balım 2014 yılından beri internet üzerinden yayın yapmaktadır. Detaylar haberimizde...

LEVENT BALIM (LEVO) KİMDİR?

Levent Balım 27 Mayıs 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. 2014 yılından bu zamana kadar "Levo" adıyla internette canlı yayın yapmaktadır. Genel olarak oyun yayınları ile tanınan Levent Balım, bu zamana kadar Twitch, Facebook Gaming, Kick gibi birçok platformda yayın açmıştır. Levent Balım 2019 yılında Bahar Balım ile evlenmiştir. YouTube kanalı da bulunan yayıncı oyun içeriklerinin yanında spor ve günlük hayatından videolar yayınlamaktadır. Twitter'da 110 bin takipçisi bulunmaktadır.

LEVENT BALIM KAÇ YAŞINDA?

Levent Balım 27 Mayıs 1992 tarihinde doğmuş yani 31 yaşındadır.