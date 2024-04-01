LGS başvuru süresi 2 Nisan 17.00'ye kadar uzatıldı

01 Nisan 2024 13:14 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 13:27

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleşecek olan sınava kısa süre kala adaylar başvuruların ne zamana kadar uzatıldığını araştırmaya başladı. Bugün yapılan açıklama ile başvurular 2 Nisan'a kadar uzatıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

LGS BAŞVURU SÜRESİ NE ZAMAN SON?

Başvuru yapacak olan öğrenciler 2 Nisan günü 17.00'a kadar uzatıldı.

SINAV NE ZAMAN?

2 Haziran'da gerçekleşecek olan sınava kısa süre kaldı.

GİRİŞ BELGELERİ HANGİ GÜN BELLİ OLACAK?

Belgeler, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamdan okul müdürlüklerince alınıp mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

LGS sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak.