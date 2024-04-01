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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Aktüel>LGS başvuru süresi 2 Nisan 17.00'ye kadar uzatıldı
01 Nisan 2024 13:14 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 13:27

LGS başvuru süresi 2 Nisan 17.00'ye kadar uzatıldı

LGS sınavına girecek olan adaylar başvuru süresinin ne zaman sona erdiğini araştırmaya başladı. Öğrencilerin gündeminde ne zaman bitecek sorusu yer aldı. 2 Haziran'da uygulanacak olan sınavın başvuru tarihi...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
LGS başvuru süresi 2 Nisan 17.00&#039;ye kadar uzatıldı

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleşecek olan sınava kısa süre kala adaylar başvuruların ne zamana kadar uzatıldığını araştırmaya başladı. Bugün yapılan açıklama ile başvurular 2 Nisan'a kadar uzatıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

LGS BAŞVURU SÜRESİ NE ZAMAN SON?

Başvuru yapacak olan öğrenciler 2 Nisan günü 17.00'a kadar uzatıldı.

SINAV NE ZAMAN?

2 Haziran'da gerçekleşecek olan sınava kısa süre kaldı.

LGS başvuru süresi 2 Nisan 17.00'ye kadar uzatıldı - 1. Resim

GİRİŞ BELGELERİ HANGİ GÜN BELLİ OLACAK?

Belgeler, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamdan okul müdürlüklerince alınıp mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

LGS sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak.
Kaynak: TGRT Haber
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