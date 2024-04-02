LGS başvuruları 17.00'da sona erecek

02 Nisan 2024 09:39 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 09:40

2 Haziran'da yapılacak olan LGS'nin başvuru süresi 2 Nisan'a uzatıldı. En çok merak edilenler arasında ise ne zaman sona ereceği yer aldı. 24 Mayıs'tan itibaren giriş belgelerinin verileceği sınava ilişkin başvurular saat kaçta bitecek sorusu yer aldı. İşte detaylar...

BAŞVURU SAAT KAÇTA BİTECEK?

Adaylar, 2 Nisan günü 17.00'a kadar başvuru işlemlerini tamamlamalıdır. 17.00'dan sonra başvurular kapanacak.

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan sınav 2 Haziran'da gerçekleşecek. 2 Nisan itibarıyla sınava 61 gün kaldı. İlk oturum 9.30'da başlarken ikinci oturum 11.30'da başlayacak. İlk oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ve yabancı dil olmak üzere 50 soru sorulacak ve sınav süresi 75 dakika olacak.

İkinci oturum ise matematik ve fen bilimleri derslerinden olacak ve 40 soru sorulacak. Süre ise 80 dakika olarak belirlendi.

GİRİŞ BELGELERİ VERİLİŞ TARİHİ

24 Mayıs itibarıyla elektronik ortam ile okul müdürlüklerinden giriş belgeleri alınabilecek. Belgeler mühürlendikten ve onaylandıktan sonra adaylara verilecektir. Öğrenciler ise sınava giriş belgesi ve kimlik kartı bile girecek.