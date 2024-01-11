Limon sosu yasaklandı mı? Limon sosları helal mi? Limon sosu nerelerde kullanılır, içeriğinde ne var?

11 Ocak 2024 11:42 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 11:51

Limon sosu için önemli ifadeler kullanan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yasaklanacağını duyurdu. Peki, limon suyu izlenimi veren bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanacak mı? Limon sosu nerelerde kullanılır? Limon sosunun yasaklanma gerekçesi ne?

LİMON SOSU YASAKLANDI MI?

Limon sosu Bakan Yumaklı’nın açıklamasının ardından kısa süre içerisinde gündem oldu. Vatandaşlar limon sosunun ne olduğunu araştırmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda katkı maddeleriyle alakalı düzenlemelerde ürünlerde renklendiricileri yasakladı. Bunun üzerine Limon sosu içerisinde hangi maddeler var? sorusu merak edilmeye başladı. Sosların içeriğinde neler var? Limon Sosu helal mi?

LİMON SOSU İÇERİSİNDE NELER VAR?

Limon sosu içerisinde, limon suyunun yanında şeker, su, asit düzenleyici, aroma verici ve renklendirici gibi katkı maddeleri bulunuyor. Ancak sık sık limon sosu ve limon suyu tüketiciler tarafından karıştırılıyor. Peki, Limon sosu ve limon suyu aynı şey mi? Limon sosu, limon suyun ile aynı ürün değildir. Limon suyu, limonun doğal bir ürünü iken, limon sosu, limon suyundan farklı bir üründür.

LİMON SOSU NEDEN YASAKLANDI?

Limon sosu marketlerde sıkça satılan bir ürün. Bakanlık özellikle tüketicilerin alışveriş yaparken yanılmasına neden olabilecek türdeki ürünleri yasaklama girişimine başladı. Bu sebeple de limon sosu ürünleri yasaklandı.