Lina isminin anlamı nedir? Lina ismi Kuran'da geçiyor mu?

09 Ocak 2024 19:33 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 20:44

Lina ismi son zamanların popüler isimleri arasında yer alıyor.

Yeni doğacak bebekleri için isim arayışı içinde olan anne ve babalar, Lina ne demek, Lina isminin anlamı nedir gibi soruları sıkça aratıyor. Lina ismi hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

LİNA İSMİNİN MANASI NEDİR ?

Lina, Eski Yunan'da olimpiyat oyunlarında zafer elde edenlere, verilen tacın isimdir.

LİNA İSMİ KUR'AN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU ?

Lina ismi, Kur'an-ı Kerim'de Haşr Suresi'nin 5. ayetinde yer almaktadır. Kelimenin Kur'an'daki manası "yumuşak hurma ağacı" ya da "hurma fidanı" şeklindedir.

LİNA İSMİ CAİZ Mİ?

Lina kelimesi, Kuran-ı Kerim'de yer aldığı için çocuklarımıza isim olarak koyulmasında dinen hiçbir sakıncası yoktur.