LOL 2024 yeni sezon saat kaçta? LOL sezon 14 ne zaman? League of Legends (LOL) yeni sezon ne zaman? 2024 LOL yeni sezon detayları

09 Ocak 2024 11:46 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 15:22

League of Legends (LOL) yeni sezonda birçok değişiklikle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. League of Legends 2024 sezonu için start verildi. LOL 2024 sezonu tarihi ne zaman?

LEAGUE OF LEGENDS 2024 YENİ SEZON TARİHİ NE ZAMAN?

Oyunseverlerin yakından ilgi ile takip ettiği LOL uzun bir video ile yeni sezona giriş yapacak. League of Legends aynı zamanda 15.yılını da kutlayacak. LOL 2024 sezonu detayları açıklandı.

Riot Games 2024 sezonu için birçok yeni değişikliğe imza atacak.

LEAGUE OF LEGENDS 2024 SEZONU BAŞLIYOR MU?

League of Legends 2024 sezonu için birçok detay açıklandı. Ayrıca Netflix'te yayınlanacak olan Arcane dizisinin 2.sezonu için tanıtım videosu da geldi.

LOL oyuncuları için yeni modlar şöyle;

Arena'daki toplam oyuncu sayısı 16'ya çıkacak.

Yeni eklentiler, haritalar eklenecek.

Hadi nispeten daha sade bir değişiklikle başlayalım: yumruk selamları. Aynen öyle, logosu bir yumruk selamı olan Riot Games, League of Legends'a etkileşimli bir yumruk selamı ifadesi ekledi.

URF modu 14.3 ve 14.4 Yamalarında Yeni Ay Yılı için gelecek.

LoL oynanışına farklı bir yorum getiren yeni bir oyun modu gelecek.

Ayrıca LOL 14.1 yaması ile birlikte 2024 sezonunda dereceli maçlar oynanacak.

LOL YENİ SEZON SAAT KAÇTA?

League of Legends 14. sezonu 10 Ocak 2024'te saat 02.00' da başlayacak. LOL 14. sezonun ilk bölümü bittikten hemen sonra Riot yeni yamayı yayınlarken bir miktar kesinti yaşanabilir.

League of Legends (LOL) Sezon 14 yama takvimi şöyle;

14.1 – 10 Ocak 2024 Çarşamba

14.2 – 24 Ocak 2024 Çarşamba

14.3 – 7 Şubat 2024 Çarşamba

14.4 – 22 Şubat 2024 Çarşamba

14.5 – 6 Mart 2024 Çarşamba

14.6 – 20 Mart 2024 Çarşamba

14.7 – 3 Nisan 2024 Çarşamba

14.8 – 17 Nisan 2024 Çarşamba

14.9 – 1 Mayıs 2024 Çarşamba

14.10 – 15 Mayıs 2024 Çarşamba

14.11 – 30 Mayıs 2024 Çarşamba

14.12 – 12 Haziran 2024 Çarşamba

14.13 – 26 Haziran 2024 Çarşamba

14.14 – 17 Temmuz 2024 Çarşamba

14.15 – 31 Temmuz 2024 Çarşamba

14.16 – 14 Ağustos 2024 Çarşamba

14.17 – 28 Ağustos 2024 Çarşamba

14.18 – 11 Eylül 2024 Çarşamba

14.19 – 25 Eylül 2024 Çarşamba

14.20 – 9 Ekim 2024 Çarşamba

14.21 – 23 Ekim 2024 Çarşamba

14.22 – 6 Kasım 2024 Çarşamba

14.23 – 20 Kasım 2024 Çarşamba

14.24 – 11 Aralık 2024 Çarşamba