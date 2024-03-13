M5 Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu 16 Mart'ta saat 13.30’da açılıyor! Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu güzergahları

13 Mart 2024 13:01 - Güncelleme : 13 Mart 2024 13:02

Çekmeköy–Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının yapımı Mayıs 2017’de başlamış ancak yedi ay sonra durdurulmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli Metrosu hakkında konuştu. Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metrosu ne zaman açılacak? işte Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu güzergahları.

ÇEKMEKÖY SANCAKTEPE SULTANBEYLİ METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli Metrosu’nun ilk etabını 16 Mart’ta açılıyor. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro hattının ilk etabının 16 Mart'ta hizmete açılacağını duyurdu. M-5 metro hattı 16 Mart 2024 tarihinde saat 13.30’da açılıyor.

M-5 metro hattının devamı niteliğinde olan Çekmeköy-Sultanbeyli metro hattında bütün istasyonlar tek 1 çıkış kapısıyla beraber açılacak. Şehir hastanesi istasyonu henüz hazır olmaması sebebiyle, 2025 yılında tamamlanması hedeflenen Sultanbeyli etabıyla beraber hizmete alınacak.

ÇEKMEKÖY SULTANBEYLİ METRO KAÇ DK?

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nın (CSS) ilk durağı olan Meclis Mahallesi İstasyonun'dan başlayarak , Sultanbeyli İstasyonunda son bulmaktadır. Yaklaşık uzunluğu 11 kilometredir. Hatlar arsındaki mesafeler 10 m ile 40 m arasında değişiklik göstermektedir.

ÇEKMEKÖY-SANCAKTEPE-SULTANBEYLİ METROSU GÜZERGAHLARI

Çekmeköy-Sancatepe-Sultanbeyli Hattı’nda (CSS) 8 istasyon, Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek Hattı’nda (YCE) 6 istasyon bulunmaktadır. İki hattın entegrasyonu Sarıgazi İstasyonu ile sağlanmaktadır.

Çekmeköy-Sancatepe-Sultanbeyli metrosu Marmaray Hattı ve ÜÜÇ Hattı Üsküdar İstasyonları, yan yana konumlanmış durumdadır. Bu şekilde istasyonlar arası yeraltından yolcu geçişi sağlanacak. Bu şekilde Marmaray Hattı ve devamına erişim sağlamış olacak. Beylikdüzü-Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı'na, Altunizade İstasyonu’ndan yolcu geçişi sağlanacak. Dudullu İstasyonu ise çift katlı metro hattına ev sahipliği yaparak, Dudullu-Bostancı Hattı ile Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Hattı’nın entegrasyonunu sağlıyor. Hastane-Taşdelen-Yenidoğan güzergahında devam eden projenin diğer bölümü, çift kat tünel hattı şeklinde tasarlanan Sarıgazi istasyonu sayesinde Üsküdar'dan Sultanbeyli'ye uzanacak olan M5 hatıına entegre olacak.

Çekmeköy-Sancatepe-Sultanbeyli metrosunun ayrıca Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı’nın, Çarşı İstasyonu ile entegre olarak çalışması planlanmaktadır. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli güzergahını bağlayan projenin, Sabiha Gökçen Havalimanı’na kadar uzatılması planlanmaktadır.



