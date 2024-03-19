Mahsun J 9. bölüm neden yok, bitti mi?

19 Mart 2024 11:30 - Güncelleme : 19 Mart 2024 11:38

Mahsun J dizisi 8 bölümlük ilk sezonu ile izleyicinin karşısına çıktı. Heyecanla takip edilen dizinin 9. bölümünün yayınlanmamasının ardından neden olmadığı araştırıldı. Röportaj Adam olarak tanıdığımız Mahsun J dizisinin ilk sezonu sona erdi. Dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı da merak konusu oldu. Detaylar...

MAHSUN J 9. BÖLÜM NEDEN YOK?

Mahsun Karaca'nın başrolünde yer aldığı Mahsun J dizisi ilk sezonunu yayınladı. Dizinin 1. sezonu 8 bölümden oluşmaktaydı. Mahsun J dizisi 8. bölümünü de yayınlayarak ilk sezonunu tamamladı.

MAHSUN J 2. SEZON NE ZAMAN?

Mahsun J dizisinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Mahsun J dizisinin 2. sezon yayın tarihi merakla beklenirken gözler Gain ekranlarında oldu. 2. sezon yayın tarihinin duyurulmasıyla beraber detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MAHSUN J HANGİ PLATFORMDA?

Mahsun Karaca'nın başrolünde yer aldığı Mahsun J dizisi, GAİN ekranlarında yayınlanıyor.