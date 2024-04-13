Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem oldu | SON DAKİKA 13 Nisan son depremler

13 Nisan 2024 17:09 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 17:38

Malatya'da bugün meydana gelen depremin ardından vatandaşlar nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu araştırmaya başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son depremler listesi sayesinde bugün olan sarsıntıların detaylarına ulaşılabiliyor.

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

13 Nisan Cumartesi günü Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Meşedibi Mahallesi'nde saat 16.59 sularında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise Kandilli Rasathanesi tarafından 7.7 km olarak açıklandı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremlerin listesi her dakika güncellenerek paylaşılıyor. Vatandaşlar gün içerisindeki depremlerin ayrıntılarına bu listelerden ulaşabiliyor.