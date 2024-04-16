16 Nisan 2024 00:25 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 00:29
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem oldu
15 Nisan gecesi Malatya'da sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, nerede sorularına cevap aradı. Kandilli Rasathanesi aracılığıyla gün içinde olan depremlere ulaşabilmekteyiz.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Bugün Doğanşehir'de sarsıntı hissedilmesiyle beraber depremin kaç şiddetinde ve nerede olduğu araştırılmaya başlandı.
15 Nisan'da 23.45'te Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi sayesinde bugün olan tüm sarsıntıların detaylarına erişebiliyoruz. Ankara, İstanbul, Van, İzmir'de meydana gelen sarsıntıların bilgilerine anlık olarak ulaşabilmekteyiz.
Kaynak: TGRT Haber