Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem oldu

16 Nisan 2024 00:25 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 00:29

Bugün Doğanşehir'de sarsıntı hissedilmesiyle beraber depremin kaç şiddetinde ve nerede olduğu araştırılmaya başlandı.

15 Nisan'da 23.45'te Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi sayesinde bugün olan tüm sarsıntıların detaylarına erişebiliyoruz. Ankara, İstanbul, Van, İzmir'de meydana gelen sarsıntıların bilgilerine anlık olarak ulaşabilmekteyiz.

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