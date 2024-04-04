Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında bilgiler

04 Nisan 2024 14:29 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 14:33

Yerel seçim sonuçları sonrası en çok merak edilen konu! 2024 Muhtar maaşları ne kadar?

Yerel seçim sonuçları sonrası en çok merak edilen konu! 2024 Muhtar maaşları ne kadar?

31 Mart günü Türkiye'de yerel seçim gerçekleşti. Sonuçların ardından Şehzadeler Belediye Başkanı da belirlendi. Manisa'da dünyaya gelen ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak seçime giren Durbay hakkında bilgileri sizler için derledik.

4 Ocak 1988 yılında dünyaya gelmiştir. 2022 senesinde lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

Celal Bayar Üniversitesi'nde ekonomi ve finans alanında doktora yapan isim, CHP Manisa Gençlik Kolları'nda siyasi hayatına ilk adımı attı ve şimdi ise Şehzadeler Belediye Başkanı olarak görev alıyor. Yüzde 38.34 oy oranı ile seçimde kazanan aday oldu.

Yerel seçim sonuçlarının ardından Manisa'da 57.26 oy oranı ile CHP'nin adayı Ferdi Zeyrek kazandı. İkinci sırada ise MHP'nin adayı Cengiz Ergün % 29.78 oy oranında kaldı.