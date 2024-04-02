02 Nisan 2024 12:31 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 13:37
Marmaray Yenikapı istasyonunda intihar girişimi sebebiyle seferler durdu
2 Nisan günü Yenikapı Marmaray durağında meydana gelen intihar girişiminin ardından seferlerde aksaklıklar yaşandı. Vatandaşlar intihar olayının ardından seferlerin neden durduğu ve ne zaman düzeleceğini araştırıyor.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Bugün öğlen saatlerinde Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda bir vatandaşın intihar girişimi nedeniyle durakta seferlerde aksaklık yaşandı. 2 Nisan günü meydana gelen olayın detayları da araştırıldı.
Marmaray'ın sosyal medya hesabı, X platformundan konu ile ilişkin açıklamada bulundu. Yer alan ifadeler şöyle:
"MarmarayYenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar istasyonları arası hizmet verememektedir."
Seferlerin ne zaman düzeleceğine dair henüz bir açıklama gelmezken kısa süre içerisinde hizmete devam etmesi bekleniyor. Kazlıçeşme-Üsküdar istasyonları arasında şu an için sefer düzenlenmiyor.
Kaynak: TGRT Haber