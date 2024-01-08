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    • 08 Ocak 2024 05:51 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 07:27

    7 Ocak dün akşam Masterchef kim kazandı, birinci oldu? 2023 2024 Masterchef Türkiye kupayı kim aldı, şampiyon olan isim Esra mı, Tahsin mi?

    Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber

    TV8 ekranlarının sevilen yemek programı Masterchef Türkiye All Star bu seneki finalini yaptı. Masterchef ödülü kim kazandı? 2023 2024 Masterchef kupayı kazanan, şampiyon olan isim kim, Tahsin mi, Esra mı birinci oldu, soruları izleyiciler tarafından merak edildi. Masterchef birincisi heyecanlı bir bölümün ardından netleşti.

    7 Ocak dün akşam Masterchef kim kazandı, birinci oldu? 2023 2024 Masterchef Türkiye kupayı kim aldı, şampiyon olan isim Esra mı, Tahsin mi?
    Masterchef

    Masterchef ödülü kim kazandı, sorusunun cevabı araştırılan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkmakta. Her hafta ödül oyunları ile yarışmacılara pek çok ödül veren Masterchef All Star şampiyonunun ödülü, MG4 olduğu duyurulmuştu. Peki, Masterchef ödülü kim kazandı? 2023 2024 Masterchef kupayı kazanan, şampiyon olan isim kim, Tahsin mi, Esra mı birinci oldu?

    MASTERCHEF'İ KİM KAZANDI?

    MasterChef Türkiye All Star'da heyecanla geçen bir bölümün ardından şampiyon belli oldu. Esra ve Tahsin'in yarıştığı son bölümde son kez tezgah başına geçildi ve şeflerin beğenisine sunulan tabaklarda bir kişi kazandı. Büyük bir heyecanla izlenen yarışmada kazanan isim Esra Tokelli oldu.
    7 Ocak dün akşam Masterchef kim kazandı, birinci oldu? 2023 2024 Masterchef Türkiye kupayı kim aldı, şampiyon olan isim Esra mı, Tahsin mi?

    MASTERCHEF KUPAYI KİM ALDI, BİRİNCİ KİM OLDU?

    Masterchef'te son 3'e kalan yarışmacılar Tahsin, Hasan ve Esra olarak karşımıza çıkmıitı. 3 yarışmacıdan birisi en düşük puanı alarak yarışmaya veda etti. Bu isim Hasan oldu. Ardından Tahsin ve Esra birincilik için kıyasıya mücadele etti.

     

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    masterchef
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