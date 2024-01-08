7 Ocak dün akşam Masterchef kim kazandı, birinci oldu? 2023 2024 Masterchef Türkiye kupayı kim aldı, şampiyon olan isim Esra mı, Tahsin mi?

08 Ocak 2024 05:51 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 07:27

Masterchef ödülü kim kazandı, sorusunun cevabı araştırılan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkmakta. Her hafta ödül oyunları ile yarışmacılara pek çok ödül veren Masterchef All Star şampiyonunun ödülü, MG4 olduğu duyurulmuştu. Peki, Masterchef ödülü kim kazandı? 2023 2024 Masterchef kupayı kazanan, şampiyon olan isim kim, Tahsin mi, Esra mı birinci oldu?

MASTERCHEF'İ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye All Star'da heyecanla geçen bir bölümün ardından şampiyon belli oldu. Esra ve Tahsin'in yarıştığı son bölümde son kez tezgah başına geçildi ve şeflerin beğenisine sunulan tabaklarda bir kişi kazandı. Büyük bir heyecanla izlenen yarışmada kazanan isim Esra Tokelli oldu.

MASTERCHEF KUPAYI KİM ALDI, BİRİNCİ KİM OLDU?