Meclis 2 Nisan Salı günü açılacak

02 Nisan 2024 00:24 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 00:28

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin artırılması madddesi kabul edilerek Meclis'in çalışmalarına ara verildi. Ancak, vatandaşlar ve siyasi çevreler Meclis'in ne zaman tekrar açılacağını merak ediyor.

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

TBMM Genel Kurulu'nda alınan karar gereği Meclis'in çalışmaları 2 Nisan 2024 Salı günü tekrar başlayacak.

TBMM BAŞKANVEKİLİ'NDEN AÇIKLAMA

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, emekli bayram ikramiyesi artışı madddesinin yasalaşmasının ardından birleşimi 2 Nisan 2024 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Meclis, 2 Nisan 2024 Salı gününden itibaren normal işleyişine devam edecek ve gündemdeki konuların görüşmelerine devam edilecek.