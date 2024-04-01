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01 Nisan 2024 00:28 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 00:37

Memleket Partisi 1 beldede seçimi kazandı

Resmi olmayan sonuçlara göre 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin oy oranları açıklandı. Memleket Partisi'nin nerelerde kazandığı ise insanlar tarafından araştırılıyor. Detaylar, haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Memleket Partisi 1 beldede seçimi kazandı

Yerel seçim sonuçlarının resmi olmayan oranlarının açıklanması ile birlikte partilerin hangi bölgelerde kazandığı merak ediliyor. Memleket Partisi'nin nerelerde kazandığı da insanlar tarafından araştırılıyor. Memleket Partisi resmi olmayan sonuçlara göre 1 beldede seçimi kazandı. İşte detaylar...

MEMLEKET PARTİSİ NERELERDE SEÇİMİ KAZANDI?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin resmi olmayan oy oranları belli oldu. Açıklanan bilgilere göre Memleket Partisi sadece 1 beldede seçimi kazandı.

Memleket Partisi 1 beldede seçimi kazandı - 1. Resim

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Kaynak: TGRT Haber
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