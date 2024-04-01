Memleket Partisi 1 beldede seçimi kazandı

01 Nisan 2024 00:28 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 00:37

Yerel seçim sonuçlarının resmi olmayan oranlarının açıklanması ile birlikte partilerin hangi bölgelerde kazandığı merak ediliyor. Memleket Partisi'nin nerelerde kazandığı da insanlar tarafından araştırılıyor. Memleket Partisi resmi olmayan sonuçlara göre 1 beldede seçimi kazandı. İşte detaylar...

MEMLEKET PARTİSİ NERELERDE SEÇİMİ KAZANDI?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin resmi olmayan oy oranları belli oldu. Açıklanan bilgilere göre Memleket Partisi sadece 1 beldede seçimi kazandı.