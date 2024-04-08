08 Nisan 2024 10:08 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 10:10
Meral Akşener aday olmayacak
İYİ Parti Genel Başkanı olan Akşener'in partide yaşanan krizlerin ardından aday olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Vatandaşlar aday olacak mı sorusuna cevap ararken Akşener, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
İYİ Parti Başkanı olan Akşener, bugün sosyal medya hesabından aday olmayacağını duyurdu.
"Olağanüstü Kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum" sözleri ile Genel Başkanlığa aday olarak katılmayacağını vatandaşa duyurdu.
"Büyük Türk Milleti’ne…" notuyla yaptığı paylaşıma binlerce yorum geldi.
İşte X hesabından yaptığı paylaşımda yer alan ifadeler:
Kaynak: TGRT Haber