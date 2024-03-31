Bilge Yılmaz Meral Akşener'i istifaya çağırdı! İYİ Parti'de son durum

31 Mart 2024 21:49 - Güncelleme : 31 Mart 2024 22:24

Meral Akşener istifa etti mi, sorusu sıklıkla merak edilenler arasında yer almakta. Yerel seçimde sonuçlar beklenirken Türkiye'nin gündemi yoğun geçiyor. Bilge Yılmaz bugün istifasını sosyal medya hesabından duyururken Akşener'i de istifaya davet etti. Merak edilenler haberimizdedir...

MERAL AKŞENER İSTİFA MI ETTİ?

Akşener'den herhangi bir istifa duyurusu gelmedi. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı:

"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

İYİ PARTİ HANGİ İLDE KAZANIYOR?

Yerel seçimde %45,43 sandık açıldı. Şu an için İYİ Parti Nevşehir'de %53,15 oy oranıyla kazanıyor. AK Parti ise %33,55 oy ile ikinci sırada devam ediyor.