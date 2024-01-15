Mercedes G Elektrikli ne zaman gelecek? 2024 Mercedes G Wagon kaç TL? EQG ne zaman gelecek?
Mercedes-Benz, G-Serisi elektrikli 360 derece dönebilen G Wagon aracını tanıttı. O video ise kısa sürede viral oldu. Peki, Mercedes G Elektrikli ne zaman gelecek? Mercedes 360 derece dönebilen yeni G Wagon kaç TL? Mercedes 360 derece dönebilen yeni G-Serisi üretimi durdu mu?
Mercedes’ten elektrikli G Class geliyor. CES 2024 fuarında dikkat çeken ürünlerin başında gelen G Class elektrikli modeliyle fuarda yer aldı. Alman Mercedes Benz'in gözde modeli 360 derece dönebilen yeni G Wagon satışa sunuldu mu?
MERCEDES G ELEKTRİKLİ NE ZAMAN GELECEK?
Mercedes'in 2024'de üretilmesi planlanan yeni elektrikli G Serisi ikonikleşmiş tasarımıyla herkesin beğenisini topladı. Böylesine ikonikleşmiş bir modelin elektrikli versiyonu ise meraklıları tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Mercedes G-Serisi üretimi durdu mu? EQG ne zaman gelecek?
Mercedes, tamamen elektrikli ve 360 derece dönebilen Mercedes G Wagon modelini Las Vegas’ta tanıttı. O anlar saniye saniye kayıt altına alındı ve sosyal medyada paylaşıldı. G-Class’ın bu tank dönüşüne “G dönüşü” ismi verildi. Mercedes 360 derece dönebilen yeni G Wagon kaç TL?
MERCEDES G-SERİSİ ÜRETİMİ DURDU MU?
Mercedes’ten elektrikli G Class resmi lansmanının 2024 sonunda yapılması bekleniyor. İkonik G-Sınıfı tamamen elektrikli olacak ve off-road performansı için yeni kriterler belirlemeye odaklı üretilecek.
360 DERECE DÖNEBİLEN YENİ MERCEDES G WAGON KAÇ TL?
Yeni Mercedes-Benz EQG'nin piyasadaki diğer lüks elektrikli rakipleri fark oluşturacak. Modelin ise 120 bin dolardan başlayan fiyatlarla satılacağı ön görüldü.