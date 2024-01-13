Merhamet mi, Cinayet mi konusu ne? Merhamet mi, Cinayet mi oyuncu kadrosunda kimler var?

13 Ocak 2024 23:15 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 23:15

Merhamet mi, Cinayet mi oyuncularını merak eden pek çok izleyici, yapım hakkındaki detayları araştırıyor. Yönetmenliğini Afonso Poyart'ın üstlendiği Merhamet mi Cinayet mi filmi, 2024 yılının ilk ayında yayınlacak. Peki, Merhamet mi, Cinayet mi oyuncuları kadrosunda kimler yer alıyor?

MERHAMET Mİ, CİNAYET Mİ KONUSU NE?

Afonso Poyart'ın filmi, korkunç cinayetler işleyen ve ardında hiç iz bırakmayıp kimliğini gizli tutmayı başaran bir seri katilin peşinden giden genç bir FBI dedektifinin yaşadıklarını anlatıyor. Genç dedektif, kızının ölümünden sonra hayata küsen emekli bir tıp uzmanına ihtiyaç duyar ve onu davayı çözmek için ikna etmek zorundadır.

MERHAMET Mİ, CİNAYET Mİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Anthony Hopkins

Colin Farrell

Abbie Cornish

Jeffrey Dean Morgan

Luisa Moraes

Kenny Johnson

Janine Turner

Autumn Dial

Sharon Lawrence

Xander Berkeley

Jose Pablo Cantillo

Matt Gerald

Joshua Close

Marley Shelton

Adam Boyer

Russell Durham Comegys

Jordan Woods-Robinson

Rey Hernandez

Angela Kerecz

Keith Ewell

Kresh Novakovic

Frank Brennan

Tara Arroyave

Jake Lawson

Adam Drescher

Niyi Oni

David Weiss

Jeff Duran

Malina Germanova

Debi Kimsey

Shaheed Malik

Charles Lawlor

Michelle Pokopac

Joey Phillips

Bruce Taylor

John Merical