Merhamet mi, Cinayet mi konusu ne? Merhamet mi, Cinayet mi oyuncu kadrosunda kimler var?
Merhamet mi, Cinayet mi filminde yer alan oyuncular, izleyicilerin dikkatini çekiyor ve bu nedenle arama motorları üzerinde sık sık araştırılıyor. Peki, Merhamet mi, Cinayet mi filminin konusu ne? Merhamet mi, Cinayet mi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…
Merhamet mi, Cinayet mi oyuncularını merak eden pek çok izleyici, yapım hakkındaki detayları araştırıyor. Yönetmenliğini Afonso Poyart'ın üstlendiği Merhamet mi Cinayet mi filmi, 2024 yılının ilk ayında yayınlacak. Peki, Merhamet mi, Cinayet mi oyuncuları kadrosunda kimler yer alıyor?
MERHAMET Mİ, CİNAYET Mİ KONUSU NE?
Afonso Poyart'ın filmi, korkunç cinayetler işleyen ve ardında hiç iz bırakmayıp kimliğini gizli tutmayı başaran bir seri katilin peşinden giden genç bir FBI dedektifinin yaşadıklarını anlatıyor. Genç dedektif, kızının ölümünden sonra hayata küsen emekli bir tıp uzmanına ihtiyaç duyar ve onu davayı çözmek için ikna etmek zorundadır.
MERHAMET Mİ, CİNAYET Mİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Anthony Hopkins
Colin Farrell
Abbie Cornish
Jeffrey Dean Morgan
Luisa Moraes
Kenny Johnson
Janine Turner
Autumn Dial
Sharon Lawrence
Xander Berkeley
Jose Pablo Cantillo
Matt Gerald
Joshua Close
Marley Shelton
Adam Boyer
Russell Durham Comegys
Jordan Woods-Robinson
Rey Hernandez
Angela Kerecz
Keith Ewell
Kresh Novakovic
Frank Brennan
Tara Arroyave
Jake Lawson
Adam Drescher
Niyi Oni
David Weiss
Jeff Duran
Malina Germanova
Debi Kimsey
Shaheed Malik
Charles Lawlor
Michelle Pokopac
Joey Phillips
Bruce Taylor
John Merical