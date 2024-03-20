Merkez Bankası faiz kararı 21 Mart 2024 Perşembe 14.00'da açıklanacak

20 Mart 2024 22:18 - Güncelleme : 20 Mart 2024 22:20

Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı, yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. TCMB, şubat ayında faizi yüzde 45'te sabit tutmuştu. Peki, mart ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde!

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, mart ayı faiz kararını 21 Mart 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklayacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Borsa İstanbul'da cuma günü yaşanan satıcılı seyir sonrasında TCMB'nin faiz kararı merakla bekleniyor. Ekonomistler, politika faizinde değişiklik beklemiyor. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 31,8 milyar dolara geriledi.