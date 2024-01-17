Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Ocak 2024 faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faizi ne olacak?

17 Ocak 2024 11:36 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 11:35

Türkiye 2024 yılında ekonomi adına hareketli günler yaşıyor. Olumlu gelişmelerin yaşandığı piyasalarda en son Kredi derecelendirme kuruluşları tarafından Türkiye'nin kredi notu "B3" olarak teyit edildi. Daha önce "durağan" olan not görünümünün "pozitif"e yükseltilmesi piyasaları hareketlendirdi. Gözler ise şimdi Merkez Bankası'nda. Peki, faiz kararı ne olacak? Merkez, ne karar verecek? TCMB faiz yükseltecek mi?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

TCMB en son faiz kararı 21 Aralık’ta açıkladı. 2023 yılının son faiz kararını veren Merkez Bankası, faizi 250 baz puan artırarak yüzde 42.5’e çıkardı. Merkez Bankası Ocak 2024 faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz beklentisi ne yönde? , 2024 Ocak TCMB PPK toplantı tarihi ne zaman? İşte detaylar...

TCMB OCAK 2024 FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası 2024 yılının ilk faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Ekonomideki gelişmeleri takip eden vatandaşlar ve yatırımcılar Ocak ayı faiz kararını merak ediyor. Merkez Bankası faiz yükseltecek mi? Faiz artırım döngüsünün sonuna mı gelindi? soruları yanıt kazanmayı bekliyor.

TCMB FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Tüm gözler Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı'na çevrildi. Merkez Bankası ocak ayı faiz kararı 25 Ocak 2024 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında yapılacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı enflasyonu ve piyasaları doğrudan etkileyecek.

FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE?

Merkez Bankası yılın İLK faiz kararını açıklayacak. Türkiye faiz kararı ne olacak? Politika faizi bu yıl toplam 34 puan arttı. TCMB en son politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e yükseltmişti. Merkez Bankası'nın bu ay vereceği faiz kararı merak ediliyor.

MERKEZ BANKASI 2024 TOPLANTI TAKVİMİ

TCMB toplantı tarihleri şöyle;

25 Ocak 2024

22 Şubat 2024

21 Mart 2024

25 Nisan 2024

23 Mayıs 2024

27 Haziran 2024

25 Temmuz 2024

22 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

21 Kasım 2024

26 Aralık 2024