Merkez Bankası faiz kararı yüzde kaç oldu, arttı mı? TCMB faiz kararını açıkladı

21 Mart 2024 14:05 - Güncelleme : 21 Mart 2024 14:10

Merkez Bankası mart ayı faiz kararını açıkladı. Vatandaşın gündeminde yer alan faiz kararına ilişkin merak edilenler arasında ise faiz yüzde kaç oldu, arttı mı sorusu yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizi yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkardı. İşte TCMB mart ayı faiz oranı hakkında...

MERKEZ BANKASI FAİZ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

TCMB, faizi yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkardı. 2023 Haziran ayından beridir faiz artışına giden Merkez Bankası Şubat 2024 ayında faiz oranını sabit olarak bırakmıştı. Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle oldu:

"Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecektir. Likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, gerektiğinde sterilizasyon araçlarının etkin şekilde kullanılması sürdürülecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."