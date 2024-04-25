Merkez Bankası faizi sabit tutarsa dolarda ani bir değişim olmaz

25 Nisan 2024 13:54 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 14:04

Merkez Bankası faiz kararı altını nasıl etkiler? İslam Memiş ‘son fırsat’ diyerek uyarıyı yaptı

Merkez Bankası faiz kararı altını nasıl etkiler? İslam Memiş ‘son fırsat’ diyerek uyarıyı yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) nisan ayı faiz kararını bugün açıklayacak.

2024'ün dördüncü faiz kararının ne olacağı konusunda AA Finans tarafından yapılan ankette ekonomistlerin sabit tutulmasını beklediği ortaya çıkmıştı.

Anketin ardından vatandaşlar Merkez Bankası faizi sabit tutarsa doların durumunu merak etmeye başladı.

Ekonomi uzmanlarına göre sabit kalması durumunda dolar ve altın fiyatlarında ani bir değişim olmayabilir.

Ancak piyasaların bu durumu nasıl fiyatlayacağı ise bilinmiyor.

Uzmanların belirttiklerine göre faiz sabitlendiğinde doların değeri düşebilir ve altın fiyatları da istikrarlı bir seyir gösterir.