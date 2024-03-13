Merkez Bankası’nın mart faiz kararı ne olacak? TCMB faiz artıracak mı? 3 dev banka analiz etti

13 Mart 2024 12:17 - Güncelleme : 13 Mart 2024 12:16

Merkez Bankası faiz artırımı olacak mı, sorusu yatırımcıların odağında yer alıyor. TCMB beklentilerini paylaşan BofA ekonomistleri Zümrüt İmamoğlu, David Hauner ve Claudio Irigoyen, TCMB faiz beklentisi ne kadar, sorusuna cevap verdi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olur 2024? Türkiye Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Tüm merak edilenler haberimizde.

MERKEZ BANKASI’NIN MART FAİZ KARARI NE OLACAK?

TÜİK Şubat ayında enflasyonunu yıllık yüzde 67,07 olarak açıkladı. Piyasanın beklentisiyse yüzde 66’ydı. Enflasyon verilerinin beklentiyi aşmasından dolayı yabancı bankalar faiz tahminlerini güncelliyor.

Deutsche Bank, Merkez Bankası’nın mart ayında 500 baz puanlık faiz artışına gidebileceğini tahmin etti. Deutsche Bank, Merkez Bankası’nın bu ayki toplantıda 500 baz puanlık faiz artışına gitmesini ‘yüksek ihtimal’ olarak değerlendiriyor. Böylelikle faiz oranı yüzde 45’ten yüzde 50’ye çıkabilir.

DEV BANKALARDAN TCMB NİSAN AYI FAİZ TAHMİNİ

BofA ekonomistleri Zümrüt İmamoğlu, David Hauner ve Claudio Irigoyen ise yayınladıkları raporda, TCMB'nin Nisan ayında 300-500 baz puanlık faiz artırma ihtimali olduğunu belirtti. ABD’li banka JPMorgan Merkez Bankası’nın nisanda 500 baz puan faiz artırmasını bekliyor.

TCMB rezervlerinde erimenin ivme kazanması, geçen hafta Türk Lirası üzerinde oluşan değer kaybı ve TCMB'nin atmış olduğu miktarsal sıkılaştırma adımları faiz artırım ihtimalini kuvvetlendirdi.