Merkez Bankası'nın son 6 ayda aldığı faiz kararları

25 Nisan 2024 14:27 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 14:30

Merkez Bankası faizi sabit tutarsa dolarda ani bir değişim olmaz

Merkez Bankası faizi sabit tutarsa dolarda ani bir değişim olmaz

Merkez Bankası faiz kararı altını nasıl etkiler? İslam Memiş ‘son fırsat’ diyerek uyarıyı yaptı

Merkez Bankası faiz kararı altını nasıl etkiler? İslam Memiş ‘son fırsat’ diyerek uyarıyı yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 2024 Nisan ayı faiz kararı bugün açıklandı.

Merkez Bankası'nı nisan ayında faiz kararını yüzde 50'de sabit bırakma kararı aldı.

Vatandaşlar tarafından bu kararın ardından Merkez Bankası'nın son 6 aylık politika faiz kararları vatandaşlar merak edilmeye başlandı.

Merkez Bankası Pata Politikası Kurulu (PPK) tarafından faiz kararları önceden ilan edilmiş bir takvim çerçevesinde yapılan toplantılar neticesinde alınmaktadır.

Son 6 ayda alınan kararlar ise şöyle:

2023 Kasım ayında faiz kararı 250 baz puan arttırılarak yüzde 40'a yükseltilmiştir.

2023 Aralık ayında faiz kararı 250 baz puan arttırılarak yüzde 42,5'e yükseltilmiştir.

2024 Ocak ayında faiz kararı 250 baz puan arttırılarak yüzde 45'e yükseltilmiştir.

2024 Şubat ayında faiz kararının yüzde 45'de sabit tutulmasına karar verilmiştir.

2024 Mart ayında faiz kararı 500 baz puan arttırılarak yüzde 50'ye yükseltilmiştir.

2024 Nisan ayında faiz kararı yüzde 50'de sabit tutulmuştur.