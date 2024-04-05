Meşhur lezzetleriyle vizesiz masalsı Simi/Sömbeki Adası tatili

05 Nisan 2024 15:40 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 15:51

Yunanistan Adaları’nda kapıda vize uygulamasıyla beraber Neo-klasik tarzı yaşayacağınız, pastel tondaki gökkuşağı gibi evleriyle göz kamaştıran Simi Adası oldukça merak ediliyor. Adaya dair tüm detaylar yazımızda yer almaktadır. Simi Adası bir günde gezilir mi?

SİMİ ADASI HAKKINDA

Bir diğer adı Sömbeki olan Simi Adası arkeolojik, mimari ve doğal güzellikleriyle turistlerin en çok tercih ettiği adalardan biri. Datça ve Bodrum’dan yıl boyu düzenlenen feribot seferleriyle 90 dakika içinde adaya ulaşabilirsiniz.

Datça ile karşılıklı komşu olan Simi insana huzuru derinlemesine hissettirmektedir. Küçük bir ada olmasına karşın gezmeyi bitiremeyeceğiniz kadar çok güzellik bulundurmakta. Günübirlik gezmeye giderseniz adayı tamamen gezmeniz çok güç olacaktır. Simi Adası’nda gezilecek yerleri sıralayalım dersek Panormitis’den başlayalım.

SİMİ ADASINDA GEZİLECEK YERLER

PANORMİTİS

İlk durağınız olması gereken Panormitis, ulaşımı uzak ve zorlayıcı olmasına rağmen öncelikle burayı görmenizi tavsiye ediyoruz. Virajlı 45 dakika süren yolculuğun ardından ulaştığınız Panormitis’te 4 büyük melekten biri olan Mikail’in adına yapıldığı bilinen Taksiharki Mikhail Kilisesi’ni görmenizi öneriyoruz.

PEDİ KASABASI

Merkeze en yakın kasabalardan biri olan Pedi, en güzel plajları içinde barındırıyor. Küçücük bir kasaba olmasına rağmen bolca huzur olan bir yer.

KALİ STRADA

Liman bölgesi ve tepe yerleşim noktasını birbirine bağlayan 375 basamaklı eski ticaret yoludur. Rengarenk evlerin arasında bu merdivenleri sıcak havada çıkmak zor gibi görünse de oldukça keyifli.

CHORİO

St.John Şövalyeleri tarafından 15.yüzyılda inşa edilen Michael Roukounioti Manastırı, St.John Şövalyeleri Kalesi, Megali Panagia Kilisesi ve Yel Değirmenleri burada yer almaktadır. 500 merdivenli Chirocio’ya tırmanmayı sakın unutmayın.

GİALOS

Renkli evleri odak noktanız olacak Gialos’ta 1884 yılında yapılan saat kulesi, Meçhul Asker Anıtı ve deniz müzesi bulunmaktadır. 2.Dünya savaşını yaşamak, tarihi hissetmek istiyorsanız Meçhul Asker Anıtı’na mutlaka gitmelisiniz.

SYMİ PLAJI

Taşlık ama bir o kadar da güzel olan sahil rengarenk balıklarıyla size kendinizi akvaryumda hissetirecek. Turkuaz deniziyle çocuklu ailelerin tercih edeceği bir plajdır.

NİMPORİOS PLAJI

Ağaçlık alanda güneşlenirken deniz keyfi yapmak istiyorsanız en ideal yer Nimporios Plajı. Turkuaz sularıyla su sporları yaparken çok eğleneceksiniz.

SİMİ ADASI’NDA NE YENİR?

Simi Adası’nın en güzel bir diğer yanı da lezzetleridir. ''Ne yiyeceğim?'' diye kararsız kaldıysanız; Simiako Garidaki, musakka, souvlaki, gyros ve simi karidesini denediğinizde en sevdiğiniz yemekler arasına katılacaktır.

SİMİ ADASI BİR GÜNDE GEZİLİR Mİ?

Ada ne kadar küçük olsa da gezilecek çok fazla yer olduğundan tamamını gezmek için 2-3 gününüzü ayırarak keyifli bir tatil yapabilirsiniz.

SİMİ ADASI’NIN NEYİ MEŞHUR?

Simi Adası'nın lezzetleri saymakla bitmemekte ama en meşhur yiyeceğini soracak olursanız kabuklu çıtır Simi karidesi en çok bilinen ve sevilen yemeğidir.

SİMİ ADASINDA KONAKLAMA ÜCRETİ

Simi Adası’nda konaklama ücreti gecelik 1.900,00 TL den başlamaktadır