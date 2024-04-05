Meşhur lezzetleriyle vizesiz masalsı Simi/Sömbeki Adası tatili
On İki Ada’nın en küçüğü olan Simi Adası’nda rüyada gibi hissedeceksiniz. Kapıda vize uygulamasıyla 60 euro karşılığında bir hafta unutulmaz bir tatil yapacağınız Simi Adası’nda gezilecek yerler nereler?
Yunanistan Adaları’nda kapıda vize uygulamasıyla beraber Neo-klasik tarzı yaşayacağınız, pastel tondaki gökkuşağı gibi evleriyle göz kamaştıran Simi Adası oldukça merak ediliyor. Adaya dair tüm detaylar yazımızda yer almaktadır. Simi Adası bir günde gezilir mi?
SİMİ ADASI HAKKINDA
Bir diğer adı Sömbeki olan Simi Adası arkeolojik, mimari ve doğal güzellikleriyle turistlerin en çok tercih ettiği adalardan biri. Datça ve Bodrum’dan yıl boyu düzenlenen feribot seferleriyle 90 dakika içinde adaya ulaşabilirsiniz.
Datça ile karşılıklı komşu olan Simi insana huzuru derinlemesine hissettirmektedir. Küçük bir ada olmasına karşın gezmeyi bitiremeyeceğiniz kadar çok güzellik bulundurmakta. Günübirlik gezmeye giderseniz adayı tamamen gezmeniz çok güç olacaktır. Simi Adası’nda gezilecek yerleri sıralayalım dersek Panormitis’den başlayalım.
SİMİ ADASINDA GEZİLECEK YERLER
PANORMİTİS
İlk durağınız olması gereken Panormitis, ulaşımı uzak ve zorlayıcı olmasına rağmen öncelikle burayı görmenizi tavsiye ediyoruz. Virajlı 45 dakika süren yolculuğun ardından ulaştığınız Panormitis’te 4 büyük melekten biri olan Mikail’in adına yapıldığı bilinen Taksiharki Mikhail Kilisesi’ni görmenizi öneriyoruz.
PEDİ KASABASI
Merkeze en yakın kasabalardan biri olan Pedi, en güzel plajları içinde barındırıyor. Küçücük bir kasaba olmasına rağmen bolca huzur olan bir yer.
KALİ STRADA
Liman bölgesi ve tepe yerleşim noktasını birbirine bağlayan 375 basamaklı eski ticaret yoludur. Rengarenk evlerin arasında bu merdivenleri sıcak havada çıkmak zor gibi görünse de oldukça keyifli.
CHORİO
St.John Şövalyeleri tarafından 15.yüzyılda inşa edilen Michael Roukounioti Manastırı, St.John Şövalyeleri Kalesi, Megali Panagia Kilisesi ve Yel Değirmenleri burada yer almaktadır. 500 merdivenli Chirocio’ya tırmanmayı sakın unutmayın.
GİALOS
Renkli evleri odak noktanız olacak Gialos’ta 1884 yılında yapılan saat kulesi, Meçhul Asker Anıtı ve deniz müzesi bulunmaktadır. 2.Dünya savaşını yaşamak, tarihi hissetmek istiyorsanız Meçhul Asker Anıtı’na mutlaka gitmelisiniz.
SYMİ PLAJI
Taşlık ama bir o kadar da güzel olan sahil rengarenk balıklarıyla size kendinizi akvaryumda hissetirecek. Turkuaz deniziyle çocuklu ailelerin tercih edeceği bir plajdır.
NİMPORİOS PLAJI
Ağaçlık alanda güneşlenirken deniz keyfi yapmak istiyorsanız en ideal yer Nimporios Plajı. Turkuaz sularıyla su sporları yaparken çok eğleneceksiniz.
SİMİ ADASI’NDA NE YENİR?
Simi Adası’nın en güzel bir diğer yanı da lezzetleridir. ''Ne yiyeceğim?'' diye kararsız kaldıysanız; Simiako Garidaki, musakka, souvlaki, gyros ve simi karidesini denediğinizde en sevdiğiniz yemekler arasına katılacaktır.
SİMİ ADASI BİR GÜNDE GEZİLİR Mİ?
Ada ne kadar küçük olsa da gezilecek çok fazla yer olduğundan tamamını gezmek için 2-3 gününüzü ayırarak keyifli bir tatil yapabilirsiniz.
SİMİ ADASI’NIN NEYİ MEŞHUR?
Simi Adası'nın lezzetleri saymakla bitmemekte ama en meşhur yiyeceğini soracak olursanız kabuklu çıtır Simi karidesi en çok bilinen ve sevilen yemeğidir.
SİMİ ADASINDA KONAKLAMA ÜCRETİ
Simi Adası’nda konaklama ücreti gecelik 1.900,00 TL den başlamaktadır