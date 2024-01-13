Metina bölgesi nerede?

13 Ocak 2024 00:05 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 00:46

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Harekatı'nda, PKK tarafından bir üs bölgesine saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Saldırıda 5 askerin vefat ettiği aktarılan açıklamada, "Bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Bu saldırı sonrası Metina nerede sorusu da merak konusu oldu. Peki Metina nerede, Metina hangi ülkede?

METİNA BÖLGESİ NEREDE?

Metina bölgesi Irak'ın kuzeyindeki bölgede yer alıyor.