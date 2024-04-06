Mezopotamya Ekspresi seferleri 19 Nisan'da başlayacak

06 Nisan 2024 14:07 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 15:43

Mezopotamya Ekspresi, Ankara'dan Diyarbakır'a kadar uzanan bir güzergahta hareket ediyor. Turistik trenin ilk seferinin ne zaman olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mezopotamya Ekspresi ilk seferine Ankara'dan 19 Nisan tarihinde başlayacak. Detaylar haberimizdedir.

MEZOPOTAMYA EKSPRESİ SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan ilk sefer 19 Nisan Cuma günü saat 15.55'te Ankara'dan başlayacak. Diyarbakır'a doğru gidecek olan tren 21 Nisan Pazar Günü saat 12.00'da ise tekrardan Ankara'ya dönmek için hareket edecek.

MEZOPOTAMYA EKSPRESİ HANGİ ŞEHİRLERDE MOLA VERİYOR?

Mezopotamya Ekspresi güzergahında bulunan Kayseri, Malatya'da üçer saat, Elazığ'da ise 4 saat mola verecek.

TRENİN YOLCU KAPASİTESİ NE KADAR?

Tren 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşuyor. Trenin yolcu kapasitesi ise 180 olarak açıklandı.