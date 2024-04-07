Mezopotamya Ekspresi'nin güzergahı Ankara'dan Diyarbakır'a kadar uzanıyor

07 Nisan 2024 14:17 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 14:17

Yeni turistik tren seferleri başlıyor! Tarih ve fiyat belli oldu, Doğu Ekspresi'ne alternatif rota geliyor

Yeni turistik tren seferleri başlıyor! Tarih ve fiyat belli oldu, Doğu Ekspresi'ne alternatif rota geliyor

Türkiye'nin yeni turistik treni Mezopotamya Ekspresi 19 Nisan tarihinde seferlerine başlayacak. Birçok vatandaş trenin güzergahını ve duracağı durakları araştırıyor. İşte, detaylar...

MEZOPOTAMYA EKSPRESİ'NİN GÜZERGAHI NEDİR?

Mezopotamya Ekspresi Ankara'dan başlayıp Diyarbakır'a kadar gidiyor. Tren güzergahı üzerinde bulunan Kayseri ve Malatya'da üçer saat, Elazığ'da ise dört saat mola veriyor.

MEZOPOTAMYA EKPSRESİ'NİN YOLCU KAPASİTESİ NE KADAR?

Trenin yapısı 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşuyor. Trenin yolcu kapasitesinin ise 180 kişi olduğu belirtiliyor.