MHP Afyonkarahisar adayı Sezer Küçükyurt kimdir, nereli, kaç yaşında?

15 Ocak 2024 12:47 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 13:08

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2024 yerel seçimleri için Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayını belirledi. Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt, MHP'nin gözde ismi olarak açıklandı. İşte Sezer Küçükkurt'un hayatına dair önemli bilgiler:

SEZER KÜÇÜKYURT KİMDİR?

Sezer Küçükkurt, 4 Aralık 1976 tarihinde Afyonkarahisar Merkez'de dünyaya geldi. İlkokuldan itibaren aile işletmesi olan Kocatepe Gazetesi ve matbaasında eğitim hayatı boyunca görev aldı. Askerlik görevini tamamlayan Küçükkurt, gazetecilik kariyerine devam etti. Afyon Kocatepe Üniversitesi Muhasebe bölümündeki eğitimini yarıda bırakarak bir dönem Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda ulaştırma er olarak görev yaptı. Evli ve üç çocuk babası olan Sezer Küçükkurt, Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'nı üç dönemdir sürdürüyor. Aynı zamanda çeşitli dernek ve federasyonlarda aktif görevlerde bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Sürekli Basın Kartı sahibidir.

MHP'NİN İLÇE ADAYLARI BELLİ OLDU

MHP'nin Afyonkarahisar'daki diğer ilçe adayları da şu şekilde belirlendi:

Başmakçı ilçesi adayı Nevzat Tezcan

Bayat ilçesi adayı Muhammet Ali Dere

Bolvadin ilçesi adayı Derviş Aynacı

Çay ilçesi adayı Selim Bayram

Dazkırı ilçesi adayı Ali Atay

Emirdağ ilçesi adayı Hüseyin Duran

Kızılören ilçesi adayı Ali Erol