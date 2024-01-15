MHP Afyonkarahisar adayı Sezer Küçükyurt kimdir, nereli, kaç yaşında?
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayını açıkladı. Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt, MHP'nin Afyonkarahisar'daki tercihi oldu. MHP Afyonkarahisar adayı Sezer Küçükyurt kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Sezer Küçükkurt'un hayatına dair detaylar...
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2024 yerel seçimleri için Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayını belirledi. Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt, MHP'nin gözde ismi olarak açıklandı. İşte Sezer Küçükkurt'un hayatına dair önemli bilgiler:
SEZER KÜÇÜKYURT KİMDİR?
Sezer Küçükkurt, 4 Aralık 1976 tarihinde Afyonkarahisar Merkez'de dünyaya geldi. İlkokuldan itibaren aile işletmesi olan Kocatepe Gazetesi ve matbaasında eğitim hayatı boyunca görev aldı. Askerlik görevini tamamlayan Küçükkurt, gazetecilik kariyerine devam etti. Afyon Kocatepe Üniversitesi Muhasebe bölümündeki eğitimini yarıda bırakarak bir dönem Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda ulaştırma er olarak görev yaptı. Evli ve üç çocuk babası olan Sezer Küçükkurt, Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'nı üç dönemdir sürdürüyor. Aynı zamanda çeşitli dernek ve federasyonlarda aktif görevlerde bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Sürekli Basın Kartı sahibidir.
MHP'NİN İLÇE ADAYLARI BELLİ OLDU
MHP'nin Afyonkarahisar'daki diğer ilçe adayları da şu şekilde belirlendi:
Başmakçı ilçesi adayı Nevzat Tezcan
Bayat ilçesi adayı Muhammet Ali Dere
Bolvadin ilçesi adayı Derviş Aynacı
Çay ilçesi adayı Selim Bayram
Dazkırı ilçesi adayı Ali Atay
Emirdağ ilçesi adayı Hüseyin Duran
Kızılören ilçesi adayı Ali Erol