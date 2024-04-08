MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun'un hayatı ve biyografisi

08 Nisan 2024 10:00 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 10:18

Türk mühendis, siyasetçi ve 28. dönem Antalya milletvekili olan Hilmi Durgun hakkında kimdir, nereli gibi sorular araştırılıyor. Gündemde yer alan kişiler arasında olan isim ile ilgili tüm detaylar.

1981 yılında Antalya'da dünyaya geldi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

2023 genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Milletvekili olarak seçilmiştir. Göreve 1 Temmuz 2023 tarihinde başlamıştır.

MHP Antalya Muratpaşa İlçe Yöneticiliği, Antalya İl Başkan Yardımcılığı ve Antalya İl Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 2015 Genel Seçimleri, 2017 halk oylaması ve 2018 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerde İl Seçim Koordinasyon Başkanlığı yapan Durgun, 2018 ve 2021 yılında gerçekleştirilen MHP Büyük Kurultaylarında Üst Kurul Delegesi olarak görev almıştır.

Evli ve 1 çocuk babası olan isim orta düzeyde İngilizce bilmektedir.