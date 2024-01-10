MHP Bartın Belediye Başkan adayı kim oldu? MHP Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kimdir?

10 Ocak 2024 19:36 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 19:36

2024 yerel seçimlerine kısa bir süre kala partiler çalışmalara hız verdi. AK Parti ve CHP’den sonra MHP de belediye başkan adaylarını açıkladı. Peki MHP Bartın Belediye Başkan adayı kim oldu? MHP Bartın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kimdir?

HÜSEYİN FAHRİ FIRINCIOĞLU KİMDİR?

1955 yılında dünyaya gelen Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bartın’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Bartın’da tamamlayan Fırıncıoğlu, çocukluk yıllarından bu yana, dönemin Belediye Başkanı olan babası Davut Fırıncıoğlu ile birlikte yol aldı.

Aktif iş yaşamının içerisinde olan Fırıncıoğlu pek çok sektörde faaliyet gösterdi. Bu sektörlerden bazıları; Turizm İşletme, Otobüs İşletmeciliği, Akaryakıt İstasyonu İşletmeciliği, Oto Galeri, İnşaat ve Kuyumculuk…

Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, 1994 yılında Yerel Seçimlerde Bağımsız Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere girdi. 2004 yılında DSP İle girdiği Belediye Seçimleri sonucunda Meclis Üyesi olarak seçilerek görevine başladı. 2009 yılında ise 1. Sıradan Milliyetçi Hareket Partisi ile girdiği seçimlerde yeniden seçildi.

Fırıncıoğlu, Belediye Meclisi ve Belediye Başkanlığı vekalet görevini sürdürdü. 2023 yılında Milletvekili seçimleri sebebiyle istifa eden Belediye Başkanı Cemal Akın‘ın ardından, oylamaya sunulan Belediye Meclisi kararıyla 46.Dönem Belediye Başkanı olarak görevine başladı.

Ayrıca Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, evli ve 2 çocuk babası.