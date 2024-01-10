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    • 10 Ocak 2024 18:21 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 21:13

    MHP belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP’nin başkan adayları kim? 2024 yerel seçimlerinde kimler MHP’den belediye başkan adayı gösterildi?

    MHP’de adaylıkları kesinleşen belediye başkan adayları kimler? Milliyetçi Hareket Partisi hangi büyükşehirden belediye başkan adayı çıkardı? İşte MHP'nin isim isim aday listesi...

    Editör: Onurcan Şimşek / Kaynak: TGRT HABER
    MHP belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP’nin başkan adayları kim? 2024 yerel seçimlerinde kimler MHP’den belediye başkan adayı gösterildi?
    Mhp, Yerel Seçimler

    MHP 2024 yerel seçimlerinde aday göstereceği 55 belediye başkan adayını açıkladı.

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz tarafından yapılan açıklamada, "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir, 12 il ve 41 Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi belli oldu" ifadelerine yer verildi.

    Milliyetçi Hareket Partisi’nin 31 Mart 2024’te yapılacak seçimler için açıkladığı başkan adayları listesi şu şekilde:

    Manisa Büyükşehir: Cengiz Ergün

    Mersin Büyükşehir: Serdar Soydan

    Amasya İl: Bayram Çelik

    Bartın İl: Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu

    Bayburt İl: Hükmü Pekmezci

    Çankırı İl: İsmail Hakkı Esen

    Erzincan İl: Bekir Aksun

    Karabük İl: Rafet Vergili

    Karaman İl: Savaş Kalaycı

    Kastamonu İl: Yüksel Aydın

    Kütahya İl: Alim Işık

    Nevşehir İl: Adnan Doğu

    Niğde İl: Hamdi Doğan

    Osmaniye İl: İbrahim Çenet

    Adana Çukurova Büyükşehir İlçe: Fırdevs Cingözler

    Adana Feke Büyükşehir İlçe: Ahmet Şener

    Adana İmamoğlu Büyükşehir İlçe: Mehmet Aydın Kangur

    Adana Karaisalı Büyükşehir İlçe: Bekir Şimşek

    Adana Karataş Büyükşehir İlçe: Necip Topuz

    Adana Kozan Büyükşehir İlçe: Mustafa Atlı

    Adana Pozantı Büyükşehir İlçe: Ali Avan

    Adana Saimbeyli Büyükşehir İlçe: Vedat Cengiz

    Adana Sarıçam Büyükşehir İlçe: Bilal Uludağ

    Adana Yumurtalık Büyükşehir İlçe: Aydın Kütükoğlu

    Mersin Anamur Büyükşehir İlçe: Hidayet Kılınç

    Mersin Bozyazı Büyükşehir İlçe: Mustafa Çetinkaya

    Mersin Çamlıyayla Büyükşehir İlçe: Ali Rıza Genç

    Mersin Erdemli Büyükşehir İlçe: Mustafa Kara

    Mersin Gülnar Büyükşehir İlçe: Fatih Önge

    Mersin Mut Büyükşehir İlçe: Volkan Şeker

    Mersin Silifke Büyükşehir İlçe: Sadık Altınok

    Mersin Tarsus Büyükşehir İlçe: Mahmut Tat

    Mersin Toroslar Büyükşehir İlçe: Ali Öz

    Aydın Efeler Büyükşehir İlçe: Burak Pehlivan

    Aydın Germencik Büyükşehir İlçe: Halit Germen

    Aydın Karacasu Büyükşehir İlçe: Mehmet Erikmen

    Aydın Söke Büyükşehir İlçe: Tekin Yavuz

    Ankara Etimesgut Büyükşehir İlçe: Enver Demirel

    Ankara Gölbaşı Büyükşehir İlçe: Ramazan Şimşek

    Ankara Kalecik Büyükşehir İlçe: Erdal Dal

    Ankara Polatlı Büyükşehir İlçe: Levent Çağlancı

    Antalya Alanya Büyükşehir İlçe: Adem Murat Yücel

    Antalya Demre Büyükşehir İlçe: İbrahim Oğuz

    Antalya Gazipaşa Büyükşehir İlçe: Mustafa Aksoy

    Bursa Yenişehir Büyükşehir İlçe: Davut Aydın

    Denizli Çal Büyükşehir İlçe: Feti Akcan

    Denizli Honaz Büyükşehir İlçe: Ali Semerci

    Erzurum İspir Büyükşehir İlçe: Ahmet Coşkun

    Erzurum Olur Büyükşehir İlçe: Vedat Ergün

    Erzurum Uzundere Büyükşehir İlçe: Sinan Aydın

    Eskişehir Çifteler Büyükşehir İlçe: Kadir Bıyık

    Eskişehir Seyitgazi Büyükşehir İlçe: Erhan Erdem

     

     

    Haberler>Aktüel>MHP belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP’nin başkan adayları kim? 2024 yerel seçimlerinde kimler MHP’den belediye başkan adayı gösterildi?
    mhpyerel seçimler
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