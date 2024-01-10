MHP belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP’nin başkan adayları kim? 2024 yerel seçimlerinde kimler MHP’den belediye başkan adayı gösterildi?

10 Ocak 2024 18:21 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 21:13

MHP 2024 yerel seçimlerinde aday göstereceği 55 belediye başkan adayını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz tarafından yapılan açıklamada, "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir, 12 il ve 41 Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi belli oldu" ifadelerine yer verildi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 31 Mart 2024’te yapılacak seçimler için açıkladığı başkan adayları listesi şu şekilde:

Manisa Büyükşehir: Cengiz Ergün

Mersin Büyükşehir: Serdar Soydan

Amasya İl: Bayram Çelik

Bartın İl: Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu

Bayburt İl: Hükmü Pekmezci

Çankırı İl: İsmail Hakkı Esen

Erzincan İl: Bekir Aksun

Karabük İl: Rafet Vergili

Karaman İl: Savaş Kalaycı

Kastamonu İl: Yüksel Aydın

Kütahya İl: Alim Işık

Nevşehir İl: Adnan Doğu

Niğde İl: Hamdi Doğan

Osmaniye İl: İbrahim Çenet

Adana Çukurova Büyükşehir İlçe: Fırdevs Cingözler

Adana Feke Büyükşehir İlçe: Ahmet Şener

Adana İmamoğlu Büyükşehir İlçe: Mehmet Aydın Kangur

Adana Karaisalı Büyükşehir İlçe: Bekir Şimşek

Adana Karataş Büyükşehir İlçe: Necip Topuz

Adana Kozan Büyükşehir İlçe: Mustafa Atlı

Adana Pozantı Büyükşehir İlçe: Ali Avan

Adana Saimbeyli Büyükşehir İlçe: Vedat Cengiz

Adana Sarıçam Büyükşehir İlçe: Bilal Uludağ

Adana Yumurtalık Büyükşehir İlçe: Aydın Kütükoğlu

Mersin Anamur Büyükşehir İlçe: Hidayet Kılınç

Mersin Bozyazı Büyükşehir İlçe: Mustafa Çetinkaya

Mersin Çamlıyayla Büyükşehir İlçe: Ali Rıza Genç

Mersin Erdemli Büyükşehir İlçe: Mustafa Kara

Mersin Gülnar Büyükşehir İlçe: Fatih Önge

Mersin Mut Büyükşehir İlçe: Volkan Şeker

Mersin Silifke Büyükşehir İlçe: Sadık Altınok

Mersin Tarsus Büyükşehir İlçe: Mahmut Tat

Mersin Toroslar Büyükşehir İlçe: Ali Öz

Aydın Efeler Büyükşehir İlçe: Burak Pehlivan

Aydın Germencik Büyükşehir İlçe: Halit Germen

Aydın Karacasu Büyükşehir İlçe: Mehmet Erikmen

Aydın Söke Büyükşehir İlçe: Tekin Yavuz

Ankara Etimesgut Büyükşehir İlçe: Enver Demirel

Ankara Gölbaşı Büyükşehir İlçe: Ramazan Şimşek

Ankara Kalecik Büyükşehir İlçe: Erdal Dal

Ankara Polatlı Büyükşehir İlçe: Levent Çağlancı

Antalya Alanya Büyükşehir İlçe: Adem Murat Yücel

Antalya Demre Büyükşehir İlçe: İbrahim Oğuz

Antalya Gazipaşa Büyükşehir İlçe: Mustafa Aksoy

Bursa Yenişehir Büyükşehir İlçe: Davut Aydın

Denizli Çal Büyükşehir İlçe: Feti Akcan

Denizli Honaz Büyükşehir İlçe: Ali Semerci

Erzurum İspir Büyükşehir İlçe: Ahmet Coşkun

Erzurum Olur Büyükşehir İlçe: Vedat Ergün

Erzurum Uzundere Büyükşehir İlçe: Sinan Aydın

Eskişehir Çifteler Büyükşehir İlçe: Kadir Bıyık

Eskişehir Seyitgazi Büyükşehir İlçe: Erhan Erdem