MHP belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP’nin başkan adayları kim? 2024 yerel seçimlerinde kimler MHP’den belediye başkan adayı gösterildi?
MHP’de adaylıkları kesinleşen belediye başkan adayları kimler? Milliyetçi Hareket Partisi hangi büyükşehirden belediye başkan adayı çıkardı? İşte MHP'nin isim isim aday listesi...
MHP 2024 yerel seçimlerinde aday göstereceği 55 belediye başkan adayını açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz tarafından yapılan açıklamada, "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir, 12 il ve 41 Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi belli oldu" ifadelerine yer verildi.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin 31 Mart 2024’te yapılacak seçimler için açıkladığı başkan adayları listesi şu şekilde:
Manisa Büyükşehir: Cengiz Ergün
Mersin Büyükşehir: Serdar Soydan
Amasya İl: Bayram Çelik
Bartın İl: Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu
Bayburt İl: Hükmü Pekmezci
Çankırı İl: İsmail Hakkı Esen
Erzincan İl: Bekir Aksun
Karabük İl: Rafet Vergili
Karaman İl: Savaş Kalaycı
Kastamonu İl: Yüksel Aydın
Kütahya İl: Alim Işık
Nevşehir İl: Adnan Doğu
Niğde İl: Hamdi Doğan
Osmaniye İl: İbrahim Çenet
Adana Çukurova Büyükşehir İlçe: Fırdevs Cingözler
Adana Feke Büyükşehir İlçe: Ahmet Şener
Adana İmamoğlu Büyükşehir İlçe: Mehmet Aydın Kangur
Adana Karaisalı Büyükşehir İlçe: Bekir Şimşek
Adana Karataş Büyükşehir İlçe: Necip Topuz
Adana Kozan Büyükşehir İlçe: Mustafa Atlı
Adana Pozantı Büyükşehir İlçe: Ali Avan
Adana Saimbeyli Büyükşehir İlçe: Vedat Cengiz
Adana Sarıçam Büyükşehir İlçe: Bilal Uludağ
Adana Yumurtalık Büyükşehir İlçe: Aydın Kütükoğlu
Mersin Anamur Büyükşehir İlçe: Hidayet Kılınç
Mersin Bozyazı Büyükşehir İlçe: Mustafa Çetinkaya
Mersin Çamlıyayla Büyükşehir İlçe: Ali Rıza Genç
Mersin Erdemli Büyükşehir İlçe: Mustafa Kara
Mersin Gülnar Büyükşehir İlçe: Fatih Önge
Mersin Mut Büyükşehir İlçe: Volkan Şeker
Mersin Silifke Büyükşehir İlçe: Sadık Altınok
Mersin Tarsus Büyükşehir İlçe: Mahmut Tat
Mersin Toroslar Büyükşehir İlçe: Ali Öz
Aydın Efeler Büyükşehir İlçe: Burak Pehlivan
Aydın Germencik Büyükşehir İlçe: Halit Germen
Aydın Karacasu Büyükşehir İlçe: Mehmet Erikmen
Aydın Söke Büyükşehir İlçe: Tekin Yavuz
Ankara Etimesgut Büyükşehir İlçe: Enver Demirel
Ankara Gölbaşı Büyükşehir İlçe: Ramazan Şimşek
Ankara Kalecik Büyükşehir İlçe: Erdal Dal
Ankara Polatlı Büyükşehir İlçe: Levent Çağlancı
Antalya Alanya Büyükşehir İlçe: Adem Murat Yücel
Antalya Demre Büyükşehir İlçe: İbrahim Oğuz
Antalya Gazipaşa Büyükşehir İlçe: Mustafa Aksoy
Bursa Yenişehir Büyükşehir İlçe: Davut Aydın
Denizli Çal Büyükşehir İlçe: Feti Akcan
Denizli Honaz Büyükşehir İlçe: Ali Semerci
Erzurum İspir Büyükşehir İlçe: Ahmet Coşkun
Erzurum Olur Büyükşehir İlçe: Vedat Ergün
Erzurum Uzundere Büyükşehir İlçe: Sinan Aydın
Eskişehir Çifteler Büyükşehir İlçe: Kadir Bıyık
Eskişehir Seyitgazi Büyükşehir İlçe: Erhan Erdem