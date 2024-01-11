MHP Bolu Belediye Başkan adayı kim oldu? İlhan Durak kimdir?

11 Ocak 2024 19:55 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 19:57

2024 yerel seçimlerine az bir süre kala adaylar da yavaş yavaş netleşmeye başladı. MHP grup toplantısında il ve ilçelerde aday olanlar tek tek duyuruluyor. Grup toplantısında Tokat, Aydın, Aksaray, Sivas ve Bolu gibi birçok ilin belediye başkan adayı belirlendi. Bolu Belediye Başkan adayı ise İlhan Durak oldu. Peki, İlhan Durak kimdir? İşte detaylar…

İLHAN DURAK KİMDİR?

İlhan Durak, 1989 yılında Bolu'da dünyaya geldi. 34 yaşında evli ve bir çocuk babası olan Durak, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuş ve daha sonra Yönetim Organizasyonu alanında yüksek lisans yapmıştır.

Siyasete genç yaşlarda başlayan İlhan Durak, Ülkü Ocakları teşkilatlarında aktif bir şekilde rol almıştır. Bolu İl Yönetiminde çeşitli görevler üstlendikten sonra, 2,5 yıl Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı yapmıştır. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin takdirleri ile 20 Aralık 2022 tarihinden itibaren MHP Bolu İl Başkanlığı görevine atanmıştır.