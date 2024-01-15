MHP Elazığ Belediye Başkanı Adayı Murat Aygen kimdir? Murat Aygen kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Murat Aygen'in mesleği ne?

15 Ocak 2024 14:11 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 14:11

2024 yerel seçimleri son sürat yaklaşırken partiler seçim çalışmalarını tamamlıyor. Oy kullanacak seçmen ise partilerin adaylarını araştırmaya devam ediyor. Son olarak 15 Ocak Pazartesi günü MHP 3 il, 10 büyükşehir ilçe ve 42 ilçe belediye başkan adayını duyurdu. Yurttaşlar ise adayları araştırmaya başladı. Peki MHP’nin duyurduğu Elazığ adayı Murat Aygen kimdir? Murat Aygen ne iş yapar? Murat Aygen nereli ve kaç yaşındadır?

MHP ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANI ADAYI MURAT AYGEN KİMDİR?

MHP Elazığ adayı Doçent Doktor Murat Aygen, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde görev yapıyor. Lisansını ise 1990-1994 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde tamamladı. Ardından yüksek lisansını Fırat Üniversitesi’nde yaptı. Murat Aygen, ayrıca Fırat Üniversitesi Halk Sağlığı alanında da doktorasını tamamladı.

MHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM OLDU?

Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart yerel seçimle ilgili 3 il ve 52 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

MHP İL

Elazığ - Murat Aygen

Isparta - Yusuf Ziya Günaydın

Kars - Ötügen Senger

MHP İLÇE

Ankara/Ayaş - Mehmet Kirazdibi

Antalya/Korkuteli - Sadık Önal

Denizli/Buldan - Mesut Sarıbaloğlu

Eskişehir/Alpu - Alpaslan Kokulu

İzmir/Çeşme - Esat Tanık

Kayseri/Bünyan - Selahattin Metin

Konya/Çumra - Fatih Demirci

Konya/Doğanhisar - Savaş Özdemir

Konya/Emirgazi - Nurişen Koçak

Trabzon/Beşikdüzü - Barış Öztürk

Afyonkarahisar/Sandıklı - Melek Yavuz

Afyonkarahisar/İhsaniye - Hamit Çakır

Aksaray/Ağaçören - Fevzi Yalman

Aksaray/Eskil - Niyazi Alçay

Aksaray/Gülağaç - Doğan Başbuğ

Aksaray/Güzelyurt - Sadullah Er

Aksaray/Ortaköy - Ahmet Koyuncu

Aksaray/Sarıyahşi - Doğan Mutlu

Aksaray/Sultanhanı - Fiyay Şanlı

Çankırı/Atkaracalar - Ali Rıza Küçükkutlu

Çankırı/Bayramören - Halil Muratoğlu

Çankırı/Çerkeş - Nurullah Öztürk

Çankırı/Eldivan - Alpaslan Aşlar

Çankırı/Kızılırmak - Erol Şentürk

Çankırı/Kurşunlu - Şerafettin Uslu

Çankırı/Korgun - Hasan Hüseyin Kozan

Çankırı/Orta - Ömer Bezcı

Çankırı/Şabanözü - Ahmet Gümüş

Çankırı/Yapraklı - Ömer Güngör

Erzincan/Otlukbeli - Yusuf Tektaş

Erzincan/Kemaliye - Mehmet Karaman

Erzincan/Kemah - Cevdet Bayram

Erzincan/Çayırlı - Oktay Efe

Erzincan/Üzümlü - Lütfü Yakut

Erzincan/Ilıç - Mehmet Elçi

Erzincan/Tercan - Mehmet Yılmaz

Gümüşhane/Kelkit - Birol Toğlu

Gümüşhane/Şiran - Mutlu Özel

Gümüşhane/Köse - Turgay Kesler

Gümüşhane/Torul - Evren Evrim Özdemir

Gümüşhane/Kürtün - Enver Şen

Kastamonu/Bozkurt - Bozkurt Ekeş

Kastamonu/Çatalzeytin - Ahmet Demir

Kastamonu/Devrekani - Kenan Öz

Kastamonu/Doğanyurt - Şerafettin Ortaç

Kastamonu/Hanönü - Metin Yamal

Kastamonu/İhsangazi - Hayati Sağlık

Kastamonu/İnebolu - Engin Uzuner

Kastamonu/Seydiler - Mehmet Erdoğan

Kastamonu/Şenpazar - Suat Saygın

Kastamonu/Taşköprü - Yıldıran Yüksel

Kastamonu/Tosya - Volkan Kavaklıgil