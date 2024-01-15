MHP Elazığ Belediye Başkanı Adayı Murat Aygen kimdir? Murat Aygen kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Murat Aygen'in mesleği ne?
MHP'nin 55 belediye başkan adayını kamuoyuna duyurdu. Buna göre MHP'nin Elazığ adayı Murat Aygen oldu. Peki, MHP Elazığ Belediye Başkanı Adayı olan Murat Aygen kimdir, kaç yaşında, ne iş yapar? Murat Aygen'in hayatı ve biyografisi haberimizde....
2024 yerel seçimleri son sürat yaklaşırken partiler seçim çalışmalarını tamamlıyor. Oy kullanacak seçmen ise partilerin adaylarını araştırmaya devam ediyor. Son olarak 15 Ocak Pazartesi günü MHP 3 il, 10 büyükşehir ilçe ve 42 ilçe belediye başkan adayını duyurdu. Yurttaşlar ise adayları araştırmaya başladı. Peki MHP’nin duyurduğu Elazığ adayı Murat Aygen kimdir? Murat Aygen ne iş yapar? Murat Aygen nereli ve kaç yaşındadır?
MHP ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANI ADAYI MURAT AYGEN KİMDİR?
MHP Elazığ adayı Doçent Doktor Murat Aygen, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde görev yapıyor. Lisansını ise 1990-1994 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde tamamladı. Ardından yüksek lisansını Fırat Üniversitesi’nde yaptı. Murat Aygen, ayrıca Fırat Üniversitesi Halk Sağlığı alanında da doktorasını tamamladı.
MHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM OLDU?
Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart yerel seçimle ilgili 3 il ve 52 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.
MHP İL
Elazığ - Murat Aygen
Isparta - Yusuf Ziya Günaydın
Kars - Ötügen Senger
MHP İLÇE
Ankara/Ayaş - Mehmet Kirazdibi
Antalya/Korkuteli - Sadık Önal
Denizli/Buldan - Mesut Sarıbaloğlu
Eskişehir/Alpu - Alpaslan Kokulu
İzmir/Çeşme - Esat Tanık
Kayseri/Bünyan - Selahattin Metin
Konya/Çumra - Fatih Demirci
Konya/Doğanhisar - Savaş Özdemir
Konya/Emirgazi - Nurişen Koçak
Trabzon/Beşikdüzü - Barış Öztürk
Afyonkarahisar/Sandıklı - Melek Yavuz
Afyonkarahisar/İhsaniye - Hamit Çakır
Aksaray/Ağaçören - Fevzi Yalman
Aksaray/Eskil - Niyazi Alçay
Aksaray/Gülağaç - Doğan Başbuğ
Aksaray/Güzelyurt - Sadullah Er
Aksaray/Ortaköy - Ahmet Koyuncu
Aksaray/Sarıyahşi - Doğan Mutlu
Aksaray/Sultanhanı - Fiyay Şanlı
Çankırı/Atkaracalar - Ali Rıza Küçükkutlu
Çankırı/Bayramören - Halil Muratoğlu
Çankırı/Çerkeş - Nurullah Öztürk
Çankırı/Eldivan - Alpaslan Aşlar
Çankırı/Kızılırmak - Erol Şentürk
Çankırı/Kurşunlu - Şerafettin Uslu
Çankırı/Korgun - Hasan Hüseyin Kozan
Çankırı/Orta - Ömer Bezcı
Çankırı/Şabanözü - Ahmet Gümüş
Çankırı/Yapraklı - Ömer Güngör
Erzincan/Otlukbeli - Yusuf Tektaş
Erzincan/Kemaliye - Mehmet Karaman
Erzincan/Kemah - Cevdet Bayram
Erzincan/Çayırlı - Oktay Efe
Erzincan/Üzümlü - Lütfü Yakut
Erzincan/Ilıç - Mehmet Elçi
Erzincan/Tercan - Mehmet Yılmaz
Gümüşhane/Kelkit - Birol Toğlu
Gümüşhane/Şiran - Mutlu Özel
Gümüşhane/Köse - Turgay Kesler
Gümüşhane/Torul - Evren Evrim Özdemir
Gümüşhane/Kürtün - Enver Şen
Kastamonu/Bozkurt - Bozkurt Ekeş
Kastamonu/Çatalzeytin - Ahmet Demir
Kastamonu/Devrekani - Kenan Öz
Kastamonu/Doğanyurt - Şerafettin Ortaç
Kastamonu/Hanönü - Metin Yamal
Kastamonu/İhsangazi - Hayati Sağlık
Kastamonu/İnebolu - Engin Uzuner
Kastamonu/Seydiler - Mehmet Erdoğan
Kastamonu/Şenpazar - Suat Saygın
Kastamonu/Taşköprü - Yıldıran Yüksel
Kastamonu/Tosya - Volkan Kavaklıgil