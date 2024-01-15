MHP Elazığ Isparta Başkanı Adayı Yusuf Ziya Günaydın kimdir? Yusuf Ziya Günaydın kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Yusuf Ziya Günaydın'ın mesleği ne?

15 Ocak 2024 14:28 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 14:27

MHP yerel seçim adaylarını açıkladı. 2024 yerel seçimleri için oy kullanacak seçmen partilerin adaylarını sorguluyor. Son olarak 15 Ocak Pazartesi günü MHP 3 il, 10 büyükşehir ilçe ve 42 ilçe belediye başkan adayını açıkladı. Yurttaşlar ise adayları araştırmaya başladı. Peki MHP’nin duyurduğu Isparta adayı Yusuf Ziya Günaydın kimdir? Yusuf Ziya Günaydın ne iş yapar? Yusuf Ziya Günaydın nereli ve kaç yaşındadır?

MHP ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI ADAYI YUSUF ZİYA GÜNAYDIN KİMDİR?

Yusuf Ziya Günaydın, 1949 yılında Isparta'da dünyaya geldi.. İlk, orta ve lise tahsilini Isparta’da bitirdi. Peki, iki kez Isparta Belediye Başkanlığı yapan Yusuf Ziya Günaydın ne iş yapar?

YUSUF ZİYA GÜNAYDIN NE MEZUNU?

Yusuf Ziya Günaydın, 31 Mart Yerel Seçimlerinde MHP'den Isparta Belediye Başkan Adayı oldu. 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olan Günaydın, 3 çocuk babasıdır ve iyi derecede Almanca bilir. Çizdiği projeler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi eserleri arasında yer alır.

Yusuf Ziya Günaydın ayrıca 1976 yılında Isparta'da Günaydın A.Ş. Proje Çizim ve İnşaat Uygulama firmasını kurmuştur.