MHP Erzincan Belediye Başkan Adayı Bekir Aksun kimdir?

10 Ocak 2024 20:16 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 20:16

MHP Ezincan Belediye Başkan Adayı duyuruldu. Yerel seçimlere sayılı günler kala MHP'nin adayları belli olmaya başladı. MHP Erzincan Belediye Başkan Adayı ise Bekir Aksun oldu. Peki, Bekir Aksun kimdir?

BEKİR AKSUN KİMDİR?

Bekir Aksun, 1967 yılında Erzincan’da dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi’nde eğitimine devam eden Aksun, Erzincan Eğitim Yüksek Okulundan 1987 yılında mezun oldu.

1988-2006 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmenlik görevini üstlendikten sonra 2006 yılında ticaret hayatına başladı. MHP’de il yönetim kurulu üyeliği il başkan vekilliği İl Başkanlığı ve üst kurul delegeliği görevlerini de üstlenen Aksu evli ve 3 çocuk babası.