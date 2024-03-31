31 Mart 2024 19:38 - Güncelleme : 31 Mart 2024 20:10
MHP Erzincan Belediye Başkan adayı Bekir Aksun seçimi kazandı mı? 2024 sonuçları
MHP Erzincan Belediye Başkan adayı olan Bekir Aksun’un yerel seçimde kaç oy aldığı araştırılanlar arasında yer aldı. Vatandaşın gündeminde yer alan Aksun, 31 Mart 2019'da Erzincan belediye başkanı seçilmiştir.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Milliyetçi Hareket Partisi’nin Erzincan Belediye Başkan adayının kazanıp kazanmadığı araştırılanlar arasında yer alıyor. Bugün tüm Türkiye, sandıklarda oy kullandı. İşte Aksun’un oy oranı…
BEKİR AKSUN KAZANDI MI?
Aksun, ilk açılan sandıkların verilerine göre %65,25 oranda. Açılan sandık sayısı ise %1,47.
HANGİ PARTİDEN?
Aksun, MHP Erzincan Belediye Başkan adayıdır.
KİMDİR?
1967 yılında dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzincan’da tamamladı ve lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamlamıştır. 1988-2006 aralığında Millî Eğitim Bakanlığında öğretmenlik yapmasının ardından 2006 yılında ticarete atıldı.Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Kaynak: TGRT Haber