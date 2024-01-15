15 Ocak 2024 16:41 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 16:40

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart 2024 seçimleri'nde 3 il, 10 büyükşehir ilçe, 42 ilçe için 55 belediye başkan adayı için onay verdi. Böylece MHP toplamda 165 aday açıklanmış oldu. 55 aday 15 Ocak Pazartesi günü kamuoyuna açıklandı. Peki, MHP Eskişehir Alpu Belediye başkan adayı Alparslan Kokulu kimdir? Kaç Yaşında? Mesleği ne? Alparslan Kokulu ne mezunu? İşte ayrıntılar...

MHP ESKİŞEHİR ALPU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI APLARSLAN KOKULU KİMDİR?

MHP'nin Eskişehir Alpu Belediye başkan adayı Alparslan Kokulu oldu. Alparslan Kokulu'nun hayatı ve kariyeri ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Alparslan Kokulu kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde yer aldı?

Milliyetçi Hareket Partisi'de Eskişehir Alpu Belediye Başkan adayını Alpaslan Kokulu olarak belirledi. Alpaslan Kokulu, Eskişehirlidir ve genç belediye başkan adaylarından biridir. Ülkü ocaklarından gelmektedir. Hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır.