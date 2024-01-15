MHP Gümüşhane adayı Vedat Soner Başer kimdir, nereli, kaç yaşında?

15 Ocak 2024 14:50 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 14:53

31 Mart’ta yapılacak olan mahalli idareler seçimleri için MHP, Gümüşhane Merkez Belediye Başkan Adayını açıkladı. MHP'nin tercihi, Gümüşhane'nin önde gelen isimlerinden biri olan Eczacı Vedat Soner Başer oldu.

VEDAT SONER BAŞER KİMDİR?

1974 yılında Gümüşhane'nin Merkeze bağlı Gözeler köyünde doğan Vedat Soner Başer, ilkokuldan itibaren Gümüşhane'de eğitim aldı. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 1998 yılında mezun olan Başer, Gümüşhane'ye dönerek Şifa Eczanesi'ni kurdu. Türkiye Eczacılar Birliği Gümüşhane İl Temsilcisi olan Başer, aynı zamanda MHP Genel Merkezi'nin Eczacılardan Sorumlu Temsilcisi olarak görev yapıyor.

İş hayatına Şifa Eczanesi ile adım atan Başer, MHP'nin il yönetiminde 12 yıl çeşitli kademelerde bulundu. 2014-2019 yılları arasında Belediye Meclisi üyeliği ve MHP Grup Başkanlığı, 2019-2024 yılları arasında İl Genel Meclisi üyeliği ve MHP Grup Başkanlığı gibi önemli görevleri üstlendi. Gümüşhane'deki birçok sivil toplum kuruluşunda da aktif olarak görev alan Başer, halen Şifa Eczanesi'nde sahip ve mesul müdür olarak iş hayatına devam ediyor. Başer, iyi düzeyde Latince, orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi, Vedat Soner Başer liderliğinde Gümüşhane Merkez Belediye Başkanlığı için seçim kampanyasını sürdürmeye hazırlanıyor.