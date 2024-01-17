17 Ocak 2024 14:26 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 14:44

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Merkezi Seçim Komisyonu değerlendirmesi sonucunda ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onaylarıyla 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Kars'ta Cumhur İttifakı adayı olarak Prof. Dr. Ötüken Senger'i açıkladı. MHP Kars adayı Prof. Dr. Ötüken Senger kimdir, nereli, kaç yaşında?

PROF. DR. ÖTÜKEN SENGER KİMDİR?

1978 yılında Kars'ta doğan Prof. Dr. Ötüken Senger, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Akademik kariyerine Kafkas Üniversitesi Ardahan Meslek Yüksekokulu'nda Öğretim Görevlisi olarak başlayan Senger, doktorasını 2011 yılında tamamladı. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyeliği ve yöneticilik görevlerinde bulunan Prof. Dr. Senger, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler alanında Doçentlik unvanına sahiptir.

KARİYERİ VE BAŞARILARI

Ötüken Senger, birçok ulusal ve uluslararası yayınevlerinde kitapları bulunan, 40'a yakın bilimsel makalesi ile 100'e yakın bilimsel atıf alan bir akademisyen olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Kafkas Üniversitesi bünyesindeki çeşitli idari görevlerde bulunmuş ve halen üst düzey yönetim kurullarında aktif olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Ötüken Senger, evli bir akademisyen olarak Türkçe ve İngilizce dillerini iyi derecede bilmektedir.