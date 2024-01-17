MHP Kars Arpaçay adayı Erdal Mert kimdir, nereli, kaç yaşında?
MHP'nin Kars Arpaçay Belediye Başkan adayı olarak belirlenen Erdal Mert, Arpaçay'ın köklü geçmişine sahip bir isim. MHP Kars Arpaçay adayı Erdal Mert kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Erdal Mert'in yaşamı, eğitimi ve siyasi kariyeri...
1974 yılında Kars'ın Arpaçay ilçesinde dünyaya gelen Erdal Mert, kökleriyle bağlı olduğu bu topraklarda siyasi arenada adını duyurdu. Peki, MHP Kars Arpaçay adayı Erdal Mert kimdir, nereli, kaç yaşında?
ERDAL MERT KİMDİR?
Atatürk ilkokulunda başladığı eğitim hayatına, Arpaçay Lisesi'ni tamamlayarak devam etti. Bugün MHP'nin Arpaçay Belediye Başkan adayı olarak belirlenen Mert, siyasi kariyerine köyünün yerel işlerine duyduğu ilgiyle adım attı. Erdal Mert, eğitimine Atatürk Üniversitesi'nde Ön Lisans, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde devam etti. Mert, aile mesleği olan arıcılıkla ilgilenirken, 2005-2015 yılları arasında Arpaçay Sulama Birliği'nde 10 yıl birlik müdürlüğü görevini üstlendi. Bu süre zarfında Arpaçay'ın sulama projelerinde aktif rol aldı.
MHP'nin ilçe başkan yardımcılığını üstlenen Erdal Mert, 2014-2018 yılları arasında ilçe başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Evli ve iki çocuk babasıdır.